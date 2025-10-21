Prevozniki razmišljajo o državljanski nepokorščini, OZS proti obvezni božičnici

Prevozniki napovedujejo možnost protesta. Kot pravijo, so razmere v njihovem sektorju nevzdržne, rešen pa naj ne bi bil niti en problem. Medtem pa Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vztraja, da božičnica ne sme biti nova obveznost. Njeni člani zatrjujejo, da bodo vztrajali pri tem, da božičnica ostane nagrada zaposlenim, vendar prostovoljna ter brez davkov in prispevkov. Vlado so pozvali k razbremenitvi stroškov plač.

Na današnji seji OZS so zavzeli stališče proti uvedbi obvezne božičnice ter poudarili, da bi ob razbremenitvi stroškov plač, vsi zaposleni "imeli v žepu precej več kot znaša predlog božičnice". "Podpiramo prostovoljno božičnico. Dejstvo pa je, da je 20.500 podjetij v preteklem letu poslovalo negativno. Kako bodo ta podjetja izplačala božičnico? Poleg tega imamo za dve milijardi veliko luknjo v proračunu, vlada pa se lahkotno zadolžuje za predvolilne bombončke," je uvodoma dejal Blaž Cvar, predsednik OZS.

Zastoji na cesti. FOTO: Bobo icon-expand

"Odločitev o obvezni božičnici ne more priti tako rekoč čez noč. Naj vlada najprej razbremeni gospodarstvo, da bomo lahko izplačali božičnico. Smo prvi, ki želimo nagraditi svoje zaposlene, ampak rabimo za to pogoje. Če je dobiček v podjetju, potem lahko nagrajujemo zaposlene. Če dobičkov ni, potem tudi nagrad ni moč izplačati," pa je povedal podpredsednik OZS Peter Pišek. Da vseh ne morejo enako nagraditi, saj da ne prispevajo vsi enako k uspehu podjetja, pa je dejal Bogdan Oblak, predsednik OOZ Logatec. "Z božičnico potiskamo v nelagoden položaj podjetja, ki bodo izplačala nižje zneske. Želi vlada delati razkol med zaposlenimi in delodajalci? Božičnica ne sme in ne more biti obvezna," pravi Marko Gorjak, predsednik OOZ Maribor, ki je opozoril tudi, da stanje v gospodarstvu "ni rožnato".

Prevozniki opozorili na možnost protestov