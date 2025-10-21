Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Prevozniki razmišljajo o državljanski nepokorščini, OZS proti obvezni božičnici

Ljubljana, 21. 10. 2025 14.26 | Posodobljeno pred 48 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.V.
Komentarji
6

Prevozniki napovedujejo možnost protesta. Kot pravijo, so razmere v njihovem sektorju nevzdržne, rešen pa naj ne bi bil niti en problem. Medtem pa Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vztraja, da božičnica ne sme biti nova obveznost. Njeni člani zatrjujejo, da bodo vztrajali pri tem, da božičnica ostane nagrada zaposlenim, vendar prostovoljna ter brez davkov in prispevkov. Vlado so pozvali k razbremenitvi stroškov plač.

Na današnji seji OZS so zavzeli stališče proti uvedbi obvezne božičnice ter poudarili, da bi ob razbremenitvi stroškov plač, vsi zaposleni "imeli v žepu precej več kot znaša predlog božičnice".

"Podpiramo prostovoljno božičnico. Dejstvo pa je, da je 20.500 podjetij v preteklem letu poslovalo negativno. Kako bodo ta podjetja izplačala božičnico? Poleg tega imamo za dve milijardi veliko luknjo v proračunu, vlada pa se lahkotno zadolžuje za predvolilne bombončke," je uvodoma dejal Blaž Cvar, predsednik OZS.

Zastoji na cesti.
Zastoji na cesti. FOTO: Bobo

"Odločitev o obvezni božičnici ne more priti tako rekoč čez noč. Naj vlada najprej razbremeni gospodarstvo, da bomo lahko izplačali božičnico. Smo prvi, ki želimo nagraditi svoje zaposlene, ampak rabimo za to pogoje. Če je dobiček v podjetju, potem lahko nagrajujemo zaposlene. Če dobičkov ni, potem tudi nagrad ni moč izplačati," pa je povedal podpredsednik OZS Peter Pišek.

Da vseh ne morejo enako nagraditi, saj da ne prispevajo vsi enako k uspehu podjetja, pa je dejal Bogdan Oblak, predsednik OOZ Logatec. "Z božičnico potiskamo v nelagoden položaj podjetja, ki bodo izplačala nižje zneske. Želi vlada delati razkol med zaposlenimi in delodajalci? Božičnica ne sme in ne more biti obvezna," pravi Marko Gorjak, predsednik OOZ Maribor, ki je opozoril tudi, da stanje v gospodarstvu "ni rožnato".

Prevozniki opozorili na možnost protestov

Minulo soboto je v Celju potekal zbor slovenskih prevoznikov, na katerem so prevozniki opozorili na "nevzdržne razmere v panogi". Peter Pišek, ki je obenem tudi predsednik sekcije za promet pri OZS, je povedal, da so se na zboru odločili, da v kolikor ne bo posluha vlade, prevozniki vztrajajo pri državljanski nepokorščini. "Niti enega problema v našem sektorju nismo rešili v minulem letu. Zahtevamo, da se naših osem ključnih zahtev realizira v roku 30 dni, sicer bomo primorani organizirati proteste in zaustaviti državo. To od nas zahtevajo prevozniki, takšni so sklepi, sprejeti na zboru," je dejal Pišek. 

Podporo prizadevanjem sekciji za promet pri OZS za ustvarjanje in doseganje boljših pogojev dela v panogi in gospodarstvu so na seji izrekli tudi člani UO OZS.

protest prevozniki vlada
Naslednji članek

Nov kampus medicinske fakultete bo študente sprejel prihodnje leto

Naslednji članek

Združenje za sadjarstvo po državno pomoč: 40 odstotkov nižji pridelek

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
21. 10. 2025 15.29
+1
Imate preveč ugodnosti in še bi jih radi. Država naj spravi tovor iz cest na tire, pa da potem vidim obobožane prevoznika kako fehtarijo.
ODGOVORI
1 0
SDS_je_poden
21. 10. 2025 15.28
A lahko novinarji malo raziščete, kakšne vile in vozni park imajo te avtoprevozniki? Pišek, Klemen transport, Jurčič...Ljudi to zanima.
ODGOVORI
0 0
mate08
21. 10. 2025 15.27
Ti mene zaustavi...te bom jaz pol zaustavil!!
ODGOVORI
0 0
frenk7
21. 10. 2025 15.22
+2
Kdor jih ne pozna,... prevoznikov namreč, bi jih v zlatu plačal.
ODGOVORI
2 0
frenk7
21. 10. 2025 15.22
+2
Z zastoji na cestah se prevoznikom povzroča gospodarska škoda ????? ... sedaj ih bodo ovzročai še sami????? Očitno niso bili oškodovani, če bodo še sami sebi počeli isto.
ODGOVORI
2 0
SDS_je_poden
21. 10. 2025 14.44
+2
Upam, da vas policija prestreže in stera dol s cest. Izsiljevalci!
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306