Avtoprevozniki napovedujejo blokade, Bratuškova: Upam, da ste izračunali škodo

Na vprašanje, ali je res treba napovedati blokado cest, je Peter Pišek ocenil, da druge rešitve ni. Kot je poudaril, je v svoji desetletni vlogi predsednika sekcije za promet vedno iskal dialog, a tokrat je situacija kritična.
"Upam, da ste izračunali, kakšno škodo boste naredili gospodarstvu in tudi sebi z zaporami," je medtem dejala ministrica Alenka Bratušek. Na avtoprevoznike zato apelira, naj znova premislijo o napovedanih blokadah. Kot je poudarila, se na cestah res veliko obnavlja, a bodo na koncu tudi za avtoprevoznike bolj varne in pretočne.
"Vi ste nas spravili tako daleč, da ne moremo več. Mi nismo konkurenčni, izgubljamo posle, preobremenili ste nas z vsem; božičnico, dolgotrajno oskrbo. Zbirokratizirani smo do konca. Ministrica pozna kot sveto pismo 41 zahtev," je bil oster Pišek.
Priznal je sicer, da je Bratuškova odprta za pogovore, a da "nikoli nič ne narediva".
Na vprašanje, zakaj so z ukrepom podaljšanja vinjete prisluhnili le voznikom osebnih vozil, je Bratuškova poudarila, da imajo vozniki, ko kupijo vinjeto, časovno omejeno trajanje veljavnosti, avtoprevozniki pa plačujejo cestnino na kilometer prevožene razdalje. Prav tako je dodala, da je razmerje med tujimi in domačimi avtoprevozniki na naših cestah v prid prvih (60:40), zato bi morali v tem primeru več denarja 'vrniti' tujim prevoznikom.
Po njenih besedah je vlada lani dvignila cestnino le za 6,8 odstotka in ne za 23 odstotkov, kot je znašala skupna inflacija v obdobju od leta 2018 pa do danes. Naštela je tudi vse ukrepe, ki so jih sprejeli za avtoprevoznike.
"Slovenski transport je hrbetnica gospodarstva, če bomo mi pokleknili, bo pokleknila cela država, mi bomo organsko obstali," je zatrdil Pišek.
Bratuškova v primeru blokad cest napoveduje protiukrepe. Med drugim je omenila možnost zvišanja cestnin in zaporo avtoceste pri Slovenskih Konjicah za tovornjake.
