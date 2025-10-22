Avtoprevozniki napovedujejo blokade, Bratuškova: Upam, da ste izračunali škodo

Na vprašanje, ali je res treba napovedati blokado cest, je Peter Pišek ocenil, da druge rešitve ni. Kot je poudaril, je v svoji desetletni vlogi predsednika sekcije za promet vedno iskal dialog, a tokrat je situacija kritična.

"Upam, da ste izračunali, kakšno škodo boste naredili gospodarstvu in tudi sebi z zaporami," je medtem dejala ministrica Alenka Bratušek. Na avtoprevoznike zato apelira, naj znova premislijo o napovedanih blokadah. Kot je poudarila, se na cestah res veliko obnavlja, a bodo na koncu tudi za avtoprevoznike bolj varne in pretočne.

"Vi ste nas spravili tako daleč, da ne moremo več. Mi nismo konkurenčni, izgubljamo posle, preobremenili ste nas z vsem; božičnico, dolgotrajno oskrbo. Zbirokratizirani smo do konca. Ministrica pozna kot sveto pismo 41 zahtev," je bil oster Pišek.

Priznal je sicer, da je Bratuškova odprta za pogovore, a da "nikoli nič ne narediva".