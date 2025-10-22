Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Avtoprevozniki napovedujejo blokade, Bratuškova: Upam, da ste izračunali škodo

Ljubljana, 22. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
24UR ZVEČER
Komentarji
0

Ali bo Slovenija obstala zaradi napovedanega zaprtja pomembnih cest, če vlada zahtev slovenskih prevoznikov ne bo upoštevala? Če je vlada pred volitvami za štiri mesece podaljšala veljavnost vinjet za ostale voznike, ne razumejo, zakaj ne podaljšajo cestninjenja oz. dajo olajšave tudi avtoprevoznikom. Hkrati poudarjajo, da je prav tovorni promet tisti, ki v največji meri financira državni Dars. Slednji je samo do junija ustvaril 71 milijonov evrov dobička, lani pa v celotnem letu več kot 140 milijonov. V oddaji 24UR ZVEČER sta bila gosta ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in predsednik sekcije za promet pri OZS Peter Pišek.

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Burno soočenje Petra Piška in Alenke Bratušek
    10:45
    Iz 24UR ZVEČER: Burno soočenje Petra Piška in Alenke Bratušek
  • Iz 24UR ZVEČER: Državljanska nepokorščina?
    04:01
    Iz 24UR ZVEČER: Državljanska nepokorščina?

Na vprašanje, ali je res treba napovedati blokado cest, je Peter Pišek ocenil, da druge rešitve ni. Kot je poudaril, je v svoji desetletni vlogi predsednika sekcije za promet vedno iskal dialog, a tokrat je situacija kritična. 

"Upam, da ste izračunali, kakšno škodo boste naredili gospodarstvu in tudi sebi z zaporami," je medtem dejala ministrica Alenka Bratušek. Na avtoprevoznike zato apelira, naj znova premislijo o napovedanih blokadah. Kot je poudarila, se na cestah res veliko obnavlja, a bodo na koncu tudi za avtoprevoznike bolj varne in pretočne. 

"Vi ste nas spravili tako daleč, da ne moremo več. Mi nismo konkurenčni, izgubljamo posle, preobremenili ste nas z vsem; božičnico, dolgotrajno oskrbo. Zbirokratizirani smo do konca. Ministrica pozna kot sveto pismo 41 zahtev," je bil oster Pišek. 

Priznal je sicer, da je Bratuškova odprta za pogovore, a da "nikoli nič ne narediva". 

Bratuškova in Pišek v oddaji 24UR ZVEČER.
Bratuškova in Pišek v oddaji 24UR ZVEČER. FOTO: POP TV

Na vprašanje, zakaj so z ukrepom podaljšanja vinjete prisluhnili le voznikom osebnih vozil, je Bratuškova poudarila, da imajo vozniki, ko kupijo vinjeto, časovno omejeno trajanje veljavnosti, avtoprevozniki pa plačujejo cestnino na kilometer prevožene razdalje. Prav tako je dodala, da je razmerje med tujimi in domačimi avtoprevozniki na naših cestah v prid prvih (60:40), zato bi morali v tem primeru več denarja 'vrniti' tujim prevoznikom. 

Po njenih besedah je vlada lani dvignila cestnino le za 6,8 odstotka in ne za 23 odstotkov, kot je znašala skupna inflacija v obdobju od leta 2018 pa do danes. Naštela je tudi vse ukrepe, ki so jih sprejeli za avtoprevoznike. 

"Slovenski transport je hrbetnica gospodarstva, če bomo mi pokleknili, bo pokleknila cela država, mi bomo organsko obstali," je zatrdil Pišek. 

Bratuškova v primeru blokad cest napoveduje protiukrepe. Med drugim je omenila možnost zvišanja cestnin in zaporo avtoceste pri Slovenskih Konjicah za tovornjake. 

Celotno soočenje si lahko ogledate v priloženem videoposnetku!

prevozniki ceste
Naslednji članek

Vabila na roditeljski sestanek staršem poslali tudi v albanščini

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306