Prevrnjen tovornjak s cisterno na primorski avtocesti, voznik ostal ukleščen

Na PU Ljubljana so za 24ur.com pojasnili, da je bil po prvih podatkih v prometni nesreči samoudeležen voznik tovornega vozila s cisterno, ki je zapeljal s ceste, vozilo pa se je na travnati površini prevrnilo.

"Voznik je ostal ukleščen v vozilu in poteka reševanje. Avtocesta je v smeri Ljubljane zaprta, voznike prosimo za strpnost in naj upoštevajo navodila policistov ter upravljalca ceste. Vse opozarjamo, da se ne približujejo kraju nesreče, saj je v njej udeleženo vozilo, ki je prevažalo nevarne snovi. Obvoz je urejen po vzporedni cesti od Vrhnike do Brezovice," so zapisali.