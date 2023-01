Prevrnjeni tovor v Zidanem Mostu bodo začeli dvigovati naslednji teden

Zakaj je v noči na soboto prišlo do nesreče, ko je z enega od vagonov zdrsnila več sto ton težka transformatorska postaja, pri tem pa je odtrgalo kabino vagona in je ta zgrmela po nabrežju Save, še ni znano. Češki državljan, ki se je pri tem huje poškodoval, je še vedno na zdravljenju v celjski bolnišnici. Gmotna škoda bo velika.

Kot so sporočili z laške občine, je odprava posledic izrednega dogodka na železniški postaji v Zidanem Mostu že v teku. "Trenutno smo v fazi priprave pogojev za dvig prevrnjenega tovora. Pri spomeniku ob železnici nameravamo postaviti in utrditi plato za postavitev 1000 ton težkega dvigala, ki bo tovor postavilo nazaj na vagone vlaka," je še dejal Krajnc.

Trenutno sta na železniški postaji Zidani Most odprta dva od treh tirov. Tretji bo zaprt do končne sanacije, ki bo predvidoma čez tri tedne, so v ponedeljek za STA povedali na Slovenskih železnicah.