Prevzel kmetijo svojega dedka, zdaj izdeluje sladoled iz kozjega mleka

V deveti sezoni oddaje Štartaj Slovenija: na podeželju boste spoznali sedem lokalnih inovatorjev, ki s svojo strastjo in predanostjo spreminjajo vsakdanja življenja na slovenskih kmetijah v izjemne podjetniške priložnosti. Eden od njih je Gregor Slavec, ki je kmetijo svojega dedka v Knežaku prevzel pred 10 leti. Čeprav so bili prvi koraki v kmetijstvu zahtevni, je Slavec s trdim delom in glavo, polno zamisli, ustvaril didaktično kmetijo, ki je postala dom veliko živalim, tudi kozam, ki so pripomogle k ideji za sladoled iz kozjega mleka.