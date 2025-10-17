Svetli način
Zaradi prežaganega zatiča na kretniški ključavnici v Vintgarju iztiril vlak

Vintgar, 17. 10. 2025 08.29 | Posodobljeno pred 1 uro

N.L.
80

V četrtek nekaj po 22. uri je na postajališču Vintgar iztiril vlak. Na kraju so ugotovili, da je neznanec prežagal zatič na kretniški ključavnici. Na vlaku v času nesreče ni bilo potnikov, po prvih ocenah pa je nastalo za več deset tisoč evrov škode. Odsek proge med Jesenicami in Bohinjsko Bistrico je do nadaljnjega zaprt, za potnike je organiziran nadomestni prevoz.

"V Skupini Slovenske železnice smo pretreseni ob novi sabotaži na železniški infrastrukturi, ki se je tudi tokrat razpletla "zgolj" z veliko materialno škodo," so zjutraj sporočili s Slovenskih železnic. Vlak je vozil na relaciji Nova Gorica–Jesenice, v dogodku pa strojevodja in sprevodnik nista bila poškodovana.

Do nadaljnjega je odsek proge med Jesenicami in Bohinjsko Bistrico zaprt. Za potnike je organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

Preiskava še poteka

Preiskava dogodka, ki jo vodijo kranjski kriminalisti, še poteka. Na kraju so bili poleg dežurnih služb tudi policisti ter preiskovalec železniških nesreč in incidentov.

"Ob iztirjenju je nastala večja materialna škoda, ki po prvih ocenah znaša vsaj nekaj deset tisoč evrov. Točen znesek bo znan po zaključeni preiskavi in končni oceni tehnične škode," so še sporočili s Slovenskih železnic, kjer opozarjajo, da tovrstna dejanja neposredno ogrožajo življenja potnikov in povzročajo veliko materialno škodo.

Gre sicer za že drugi tak incident na Gorenjskem v manj kot mesecu dni. Konec septembra je neznanec na postaji Bled Jezero namerno poškodoval signalnovarnostne naprave. Hitra reakcija zaposlenih je preprečila trčenje dveh vlakov.

Preberi še Vlaka bi skoraj trčila: na Bledu preprečili tragedijo

Na železnicah javnost pozivajo, naj v primeru zaznanih sumljivih ravnanj v bližini železniške proge nemudoma obvestijo Policijo ali pristojne službe Slovenskih železnic.

vlak iztirjenje Vintgar sabotaža železnica škoda
KOMENTARJI (80)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Crazy_Horse
17. 10. 2025 09.34
+1
kriminal v porastu saj imamo hotelske zapore ! zaporniki bi morali delati v kamnolomu .rudnikih in ne uživati v hotelski nastanitvi
ODGOVORI
1 0
Minifa
17. 10. 2025 09.33
Varna država, vse povsod kriminal kaos Sajasti in mularija prvi mečejo sekire v policist, jih napadajo država NIČ... drugi SONČKI pa skačejo po havbi policijskega vozila in policistom kažejo FINGER..Res vzorna država..
ODGOVORI
0 0
kr nekdo
17. 10. 2025 09.33
chat gpt pravi: Na slikah ni dokazov o vandalizmu. Vidne poškodbe so tehnične narave – posledica obrabe, starosti in vremenskih vplivov. Stanje pa ni varno za daljšo uporabo in zahteva pregled ter vzdrževalni poseg, saj bi lahko vplivalo na signalne tokove ali stabilnost tira. To zelo verjetno ni posledica vandalizma, ampak mehanske okvare ali utrujenosti materiala. Takšen vijak je običajno del tirnega stika (električne povezave med tirnicama) ali del kretnice, ki povezuje gibljive dele. Če se sčasoma zrahlja zaradi vibracij in vremenskih vplivov, lahko pride do tega videza — vijak rahlo štrli ali se premakne iz ležišča.
ODGOVORI
0 0
scipio
17. 10. 2025 09.31
Tale, ki to počne, je kandidat za zaprti oddelek v Begunjah. Tudi romanje na Brezje mu ne bo pomagalo...
ODGOVORI
0 0
PIKAPOLONICA1994
17. 10. 2025 09.31
+2
Ujet in obsodit za terorizem....mx kazen
ODGOVORI
2 0
snupy1
17. 10. 2025 09.29
+0
Kako se pa kaj obnesejo fiktivni posli na SŽ? O tem pa nic na tem portalu
ODGOVORI
1 1
Kimberley Echo
17. 10. 2025 09.28
+3
Te modele je pa treba nujno najdit. Zaprosite Interpol za pomoč, če morda sami ne morete najti teh saboterjev.
ODGOVORI
3 0
Republika Butale
17. 10. 2025 09.27
Nadzor, kontrola, … 24/365. Druge ni.
ODGOVORI
0 0
Nace Štremljasti
17. 10. 2025 09.26
+1
to se je verjetno odlomil klin ki pozicionira tire ali kretnico,kjer pa sž redno ne vzdržuje proge,so pa krivdo prevaliti na druge,včasih je po progi hodil vsake toliko časa železničar preglednik,ter javljal napake,sedaj pa ni nikogar več nikjer ob progi
ODGOVORI
2 1
Republika Butale
17. 10. 2025 09.25
Če manjka zatič, je kaj hitro lahko hud.. .
ODGOVORI
0 0
Ročak
17. 10. 2025 09.24
+1
Ne si zatiskat oči in iskati krivdo pri občanih in mulcih, tako izgleda hibridna vojna, važno je povzročati škodo, kaos in strah.
ODGOVORI
2 1
Republika Butale
17. 10. 2025 09.23
+1
Potrebno se bo posodobit in investirat v nakup kitajski kamer za nadzor tirov. Morda.
ODGOVORI
1 0
300 let do specialista
17. 10. 2025 09.23
+2
Hmmm... kdo ima interes, mogoče busarji???
ODGOVORI
2 0
devlon
17. 10. 2025 09.20
+0
Neznanec želi več prometa spraviti na prazne ceste
ODGOVORI
1 1
snupy1
17. 10. 2025 09.20
-1
Kaj se pa to dogaja na SŽ? Ocitno nekdo ni naredil domace naloge pa so drugi krivi. Kot vedno.
ODGOVORI
2 3
peT99
17. 10. 2025 09.20
+2
Ni treba bit hud detektiv, da lahko storilcu pripišemo neke izkušnje in znanje s področja železništva, tudi čas je bil primerno izbran, načeloma policisti pri iskanju storilca nebi smeli imeti veliko dela....
ODGOVORI
4 2
Nace Štremljasti
17. 10. 2025 09.20
+1
saj železnico obvladuje sekta sds,strojevodja so itak zvesti kevdru na trstenjakovi
ODGOVORI
5 4
Teleport
17. 10. 2025 09.24
+0
Zato je dobil oče od Tine tam sluzbo
ODGOVORI
1 1
Republika Butale
17. 10. 2025 09.17
-2
Žiga žaga, poje žaga… a bo tudi rompompom kladivo, bomo pa videli, kako bo odreagirala svobodna vlada…
ODGOVORI
0 2
Aist 48
17. 10. 2025 09.15
+0
Rusi?
ODGOVORI
3 3
desirous
17. 10. 2025 09.09
+7
Očitno gre za nekoga ki dobro pozna sistem, morda pred kratkim odpuščen, sedaj pa se maščuje firmi.
ODGOVORI
8 1
zibertmi
17. 10. 2025 09.13
+7
ali pa za vandalizem najstnikov,ki je krepko v porastu
ODGOVORI
8 1
Japa Jade
17. 10. 2025 09.14
+5
Prav gotovo, najstniki poznajo te zatiče.
ODGOVORI
6 1
