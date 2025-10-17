Zaradi prežaganega zatiča na kretniški ključavnici v Vintgarju iztiril vlak

"V Skupini Slovenske železnice smo pretreseni ob novi sabotaži na železniški infrastrukturi, ki se je tudi tokrat razpletla "zgolj" z veliko materialno škodo," so zjutraj sporočili s Slovenskih železnic. Vlak je vozil na relaciji Nova Gorica–Jesenice, v dogodku pa strojevodja in sprevodnik nista bila poškodovana.
Do nadaljnjega je odsek proge med Jesenicami in Bohinjsko Bistrico zaprt. Za potnike je organiziran nadomestni avtobusni prevoz.
- FOTO: Slovenske železnice
- FOTO: Slovenske železnice
- FOTO: Slovenske železnice
- FOTO: Slovenske železnice
- FOTO: Slovenske železnice
- FOTO: Slovenske železnice
Preiskava še poteka
Preiskava dogodka, ki jo vodijo kranjski kriminalisti, še poteka. Na kraju so bili poleg dežurnih služb tudi policisti ter preiskovalec železniških nesreč in incidentov.
"Ob iztirjenju je nastala večja materialna škoda, ki po prvih ocenah znaša vsaj nekaj deset tisoč evrov. Točen znesek bo znan po zaključeni preiskavi in končni oceni tehnične škode," so še sporočili s Slovenskih železnic, kjer opozarjajo, da tovrstna dejanja neposredno ogrožajo življenja potnikov in povzročajo veliko materialno škodo.
Gre sicer za že drugi tak incident na Gorenjskem v manj kot mesecu dni. Konec septembra je neznanec na postaji Bled Jezero namerno poškodoval signalnovarnostne naprave. Hitra reakcija zaposlenih je preprečila trčenje dveh vlakov.
Na železnicah javnost pozivajo, naj v primeru zaznanih sumljivih ravnanj v bližini železniške proge nemudoma obvestijo Policijo ali pristojne službe Slovenskih železnic.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.