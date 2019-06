Prezasedenost, neustrezni bivalni pogoji, obremenjenost osebja

Varuh človekovih pravic redno preverja, kako ravnajo z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost. V letu 2018 je tako obiskal 81 policijskih postaj, zaporov, psihiatričnih bolnišnic, posebnih socialnovarstvenih in vzgojnih zavodov in azilni dom. Primerov mučenja ni ugotovil, opozarja pa na situacije, ki bi lahko predstavljale poniževalno ravnanje, ter na prezasedenost.

Varuh človekovih pravic na podlagi Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, izvaja tudi naloge in pooblastila Državnega preventivnega mehanizma. V tem okviru sodelavke in sodelavci Varuha obiskujejo osebe, ki jim je bila odvzeta prostost, in kraje, kjer so ali bi lahko bile te osebe nastanjene. "Državni preventivni mehanizem je namreč namenjen krepitvi njihovega varstva pred mučenjem, drugim nečloveškim in ponižujočim ravnanjem ali kaznovanjem," so zapisali v uradu Varuha. Poročilo o izvajanju nalog na tem področju v letu 2018, je varuh človekovih pravic Peter Svetina danes tako predstavil na seji državnega zbora.

Pri obiskih krajev odvzema prostosti v letu 2018 niso ugotovili primerov mučenja. FOTO: Miro Majcen

Varuh je v letu 2018 obiskal 81 krajev odvzema prostosti po Sloveniji – policijske postaje, zavode za prestajanje kazni zapora, azilni dom, psihiatrične bolnišnice, posebne socialnovarstvene zavode, vzgojne zavode, kjer je preverjal, kako ravnajo z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost. V zvezi z odzivi pristojnih organov na ugotovitve in priporočila Varuha za izboljšanje razmer, je Svetina tako izrazil zadovoljstvo. "Večinoma smo z odzivi zadovoljni, saj se redno odzivajo na naša priporočila in kažejo pripravljenost za sodelovanje. Zlasti ustanove, ki smo jih obiskali, želijo sprejeti vse ukrepe za potrebne izboljšave, ki so v njihovi pristojnosti. Si pa želimo bolj poglobljenega sodelovanja s pristojnimi ministrstvi, še posebej, ko gre za problematiko, zaradi katere so potrebne sistemske spremembe," poudarja varuh človekovih pravic.

"Posledice so očitne in se kažejo ne le v neustreznih bivalnih pogojih in neustrezni obravnavi oseb, ki so v njih nameščene, ampak tudi v prekomerni obremenjenosti osebja," Varuh človekovih pravic Peter Svetina ugotavlja za posebne socialnovartsvene zavode. FOTO: 24ur.com

Varuh je izrazil zadovoljstvo, da Državni preventivni mehanizem pri svojih obiskih institucij v letu 2018 ni ugotovil primerov mučenja ali drugega krutega kaznovanja ali ravnanja, je pa opozarjal na situacije, ki bi lahko predstavljale nečloveško ali poniževalno ravnanje s posamezniki, ki jim je odvzeta prostost. Priporočila za psihiatrične bolnišnice: pacientom dnevna oblačila, aktivnosti tudi ob koncu tedna, nepravilnosti pri sprejemu V nagovoru je Svetina izpostavil nekatere ugotovitve iz poročila za leto 2018, kjer Varuh ugotavlja problem prezasedenosti posebnih socialnovarstvenih zavodov. "Posledice so očitne in se kažejo ne le v neustreznih bivalnih pogojih in neustrezni obravnavi oseb, ki so v njih nameščene, ampak tudi v prekomerni obremenjenosti osebja. Kljub posebnemu poročilu in sklepih vlade, se stanje na tem področju v letu 2018 žal še ni izboljšalo in ostaja zaskrbljujoče," je poudaril Svetina. Kot je dejal, Varuh na podlagi ugotovitev na terenu spodbuja tudi ureditev oddelkov, namenjenih izključno stanovalcem z diagnozo demence, čemur bi pri vprašanju požarne varnosti morali dati več poudarka tudi v domovih za starejše, predvsem pri vprašanju evakuacije. Dotaknil se je priporočil, ki se nanašajo na psihiatrične bolnišnice, kjer ga skrbi predvsem dejstvo, da se jih precej ponavlja. "V letu 2018 je Varuh znova opozarjal na potrebo, da se pacientom zagotovijo dnevna oblačila in se jih na možnost, da preko dneva niso v pižami, posebej opozarja. Poudarjali smo tudi potrebo, da se aktivnosti za paciente izvaja tudi ob koncu tedna. Še naprej, upoštevajoč določila Zakona o duševnem zdravju, pa ugotavljamo tudi nepravilnosti pri sprejemu pacientov in uporabi posebnih varovalnih ukrepov," je še povedal.

Zapori ostajajo še naprej prezasedeni. FOTO: Miro Majcen