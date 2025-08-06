Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Slovenija na prvem mestu med državami s hudo prezasedenostjo zaporov

Ljubljana, 06. 08. 2025 19.07 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
19

Na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij niso presenečeni nad rezultati najnovejše letne kazenske statistike Sveta Evrope o zapornikih, po kateri je Slovenija na čelu med državami, ki se soočajo s hudo prezasedenostjo v zaporih. Rešitev za odpravo težav med drugim vidijo v izgradnji novega ljubljanskega zapora v Dobrunjah.

Iz zadnje objavljene letne kazenske statistike Sveta Evrope o zapornikih izhaja, da je Slovenija s 134 zaporniki na sto razpoložljivih mest na prvem mestu med šestimi državami s hudo prezasedenostjo zaporov. Sledijo Ciper (132), Francija (124), Italija (118), Romunija (116) in Belgija (113). Slovenija je med letoma 2023 in 2024 beležila tudi največje povečanje števila zapornikov, in sicer se je to med januarjem 2023 in januarjem 2024 povečalo za 25,4 odstotka.

Svet Evrope je v objavi letne zaporske statistike zajel podatke za obdobje med 31. januarjem 2023 in 31. januarjem 2024, so v odzivu za STA izpostavili na upravi. "Izpostavitev Slovenije kot države z največjim povišanjem števila zaprtih oseb in najbolj prezasedenimi zapori ne preseneča, saj smo se v tem obdobju in še večji del leta 2024 v okviru uprave soočali z najvišjo stopnjo prezasedenosti prostorskih zmogljivosti od ustanovitve uprave," so zapisali.

Na prezasedenost v tem obdobju je po navedbah uprave najbolj vplival predvsem velik porast števila pripornikov, osumljenih prepovedanega prehoda državne meje. Ob tem poudarjajo, da v zaporih nimajo vpliva na priliv zaprtih oseb, saj morajo na prestajanje kazni zapora, še posebej pa v pripor, sprejeti vse zaprte osebe. "To je povezano z različnimi težavami, ki jih rešujemo z nameščanjem zaprtih oseb v bivalne prostore, ki so sicer namenjeni manjšemu številu zaprtih oseb, s premeščanjem zaprtih oseb med zapori ter drugimi sistemskimi ukrepi," so dodali.

Slovenski zapori
Slovenski zapori FOTO: POP TV

Pomembno dolgoročno izboljšanje pogojev za zaprte osebe in za zaposlene si na upravi obetajo od novega ljubljanskega zapora v Dobrunjah. Z njim bodo pridobili dodatne kapacitete za delovanje zapora ter zagotovili prostore, ki jih na trenutni lokaciji ni, so pa nujni za izvrševanje kazni zapora, pripora in nadomestnega zapora po zakonu, ki ureja prekrške, so izpostavili.

Novi zapor po navedbah uprave ne bo reševal zgolj preobremenjene lokacije ljubljanskega zapora, temveč bo deloma lahko razbremenil tudi prostorsko stisko drugih prezasedenih moških zaporov v Sloveniji. Od novogradnje si obetajo tudi, da bo prinesla izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene, bivalnih razmer za zaprte, zagotovila možnosti kakovostnejšega dela z zaprtimi osebami in s tem izboljšala varnost celotne družbe.

Spomnili so, da je težave s prezasedenostjo v zaporih in kadrovskim pomanjkanjem naslovila tudi novela zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki je vstopila v veljavo septembra lani. V skladu s sprejetim odlokom vlade so bile določene zaostrene varnostne razmere zaradi kadrovskih ali prostorskih težav v zavodih in sprejeti v zakonu predvideni začasni ukrepi, trenutno pa je še vedno v veljavi ukrep, na podlagi katerega lahko delo pravosodnih policistov opravljajo tudi nekdanji pravosodni policisti, so dodali.

zapori prezasedenost uprava
SORODNI ČLANKI

V slovenskih zaporih vse več tujcev

Slovenija med državami z najbolj prenatrpanimi zapori

Slovenski zapori prezasedeni, med zaprtimi veliko tujcev

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
snupy1
07. 08. 2025 16.36
+1
Vodilni na SŽ cakajo da se nov zapor odpre pol bojo pa use priznal 😂😂😂
ODGOVORI
1 0
JApajaDAja
07. 08. 2025 12.03
+1
zakaj novi hotel-zapor še nima uporabnega dovoljenja, kaj se dogaja "v ozadju"?
ODGOVORI
1 0
snupy1
07. 08. 2025 16.37
SŽ fantje
ODGOVORI
0 0
Jožajoža
07. 08. 2025 11.48
-3
2020-2022 je kriminalec praznil zapore ,po 24.aprila pa je Slovenija postala pravna država.in spet so janšisti tam kamor spadajo
ODGOVORI
0 3
ajdanakolesu
07. 08. 2025 11.47
+2
Ce bi tuje drzavljane poslali v domaci arest, bi imeli mi dovolj prostora za nasilne rome in stajerce.
ODGOVORI
2 0
Smuuki
07. 08. 2025 10.12
+4
Mi gradimo zapore za tujce. Koliko je slovencev v zaporih? Nekontroliran uboz dopušča naseljevanje problematičnih posameznikov kar se odraža v prenatrpanih zaporih. Zdaj oblast ssma pritrjuje temu kar meni večina ljudi. Nehote priznavajo svojo zmoto pri podeljevanju državljanstev
ODGOVORI
4 0
Midelamodrugace
07. 08. 2025 09.08
+2
Ja in? To je zapor ne hotel?
ODGOVORI
2 0
Sickk 2
06. 08. 2025 21.22
-5
Ja najvec kriminalceu je ratal k je ivan vladu oz sds. Folk ni meu za kos kruha, pa se je mogu znajdt po svoje, zdj pa mamo tak..
ODGOVORI
2 7
Midelamodrugace
07. 08. 2025 09.08
+0
Takrat vsaj lačni nismo bli
ODGOVORI
1 1
Darko32
06. 08. 2025 21.13
+4
Tukaj so se vsi po vrsti zacikali. Namreč, da opravičijo delovna mesta morajo sproduucirati z vsemi metodami opravičevanje delovnih mest. Posledično nastane ta slika. Ne rabimo švercarjev in se jih nažene ter, prepove vstop v državo za dobo 40 let. Mipa se gremo neko pravno državo in narod doma strada in se dokazujemo kako smo pravna država. Soačsno pa imamo korupcijo na teh mestih v višini 80%. Zato opravičevanje delovnih mest na takšen način je neproduktivno.
ODGOVORI
4 0
snupy1
06. 08. 2025 20.59
+11
Nabašejo zapore z majhnimi ribami tako da naše velike ribetine lahko še kar naprej kradejo
ODGOVORI
11 0
zmerni pesimist
06. 08. 2025 20.32
+6
No vsaj nekje smo prvi
ODGOVORI
6 0
EnaJena
06. 08. 2025 19.57
+7
Bo treba smrtno kazen uvest za določene, pa bo rešeno
ODGOVORI
7 0
Komentator aligator
06. 08. 2025 19.49
+7
A to gradijo stanovanja ki jih je obljubil Golob
ODGOVORI
7 0
bojer
06. 08. 2025 19.37
+8
Zapor, če že, naj bo zapor in ne neka elitna ustanova. Druga zadeva je, da si naj zaporniki hrano in bivanje prislužijo z delom. In še ena morebiti, tujce izgnat iz države za vedno.
ODGOVORI
8 0
flojdi
06. 08. 2025 19.32
+6
...rabl bi najmanj se ene 5 novih da bi pospravl not take ki
ODGOVORI
6 0
snupy1
06. 08. 2025 19.31
+10
2 izmeme po 12 ur je 50% manj zaseden zapor. Pa ce bo treba fajn delat bi vsak premjslu Ne pa neke clovekove pravice
ODGOVORI
10 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089