Prezasedenost zaporov in pomanjkanje kadra: kaj predlaga ministrstvo?

Predlog zakona med drugim preureja pravno podlago za predčasni odpust, kar bo obsojencem, ki se ustrezno vedejo, si prizadevajo pri delu in se aktivno udeležujejo drugih koristnih dejavnosti ter so prestali dve tretjini kazni, omogočilo predčasni odpust s prestajanja kazni šest mesecev pred iztekom kazni. Trenutno je to mogoče tri mesece prej.

Zakon določa začasne ukrepe za povečanje možnosti opravljanja del in nalog pravosodne varnostne policije s povečanjem obsega ur, ki jih lahko mesečno opravijo upokojeni pravosodni policisti, ter določanjem višjega seštevka dohodkov za opravljeno začasno delo v koledarskem letu.

Dodaja tudi pravno podlago za opravljanje dela pravosodne varnostne policije na podlagi dogovora ali pogodbe o delu oseb, ki jim je v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij prenehalo delovno razmerje pravosodnega policista po lastni volji, zaradi upokojitve, ali so bili premeščeni na drugo delovno mesto.