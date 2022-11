Preženite zimsko sivino z barvitimi modnimi inspiracijami, ki jih narekuje Zalando

Kdo pravi, da mora biti zima v znamenju sivine? V temnih, sivih in monotonih barvah? Letos je čas, da na zimo in zimsko modo začnete gledati drugače. Poglejmo torej, kateri modni kosi vam lahko popestrijo letošnjo zimo, kje jih najdete in kako lahko z njimi oblikujete popolne modne kombinacije.

Večna dilema. Mnogi se namreč še kar vsako zimo sprašujejo, kaj nositi. Bunde so udobne, mehke, toplo podložene in vsestransko uporabne. Kaj pa plašč? Brez plašča pa pač tudi ne gre. Težko si je zamisliti, da se da zimo v modnem smislu preživeti brez večnega, klasičnega plašča. V resnici je odgovor, da potrebujete oboje. Če se le da, izberite toplo bundo, podloženo s puhom ali naprednimi, recikliranimi vlakni. S tem resnično ne morete zgrešiti v smislu toplote in spopadanja z nizkimi temperaturami. Odlično se obnesejo tako za v službo kot za prosti čas, v vseh vremenskih razmerah, tudi za šport in rekreacijo v naravi pozimi. Priljubljene prešite puhaste bunde pa lahko pogumno izberete tudi v bolj močnih, opaznih barvah.

Barviti zimski trendi, ki kljubujejo sivini

Ni treba, da se zlijete s sivino, naredite drzno modno potezo in izberite barve, ki vam bodo zagotovo popestrile modni videz. Ne le, da boste izstopili iz povprečja, še zeblo vas ne bo. Poleg tega, da so opazne in trendovske barve, se tudi odlično kombinirajo z ostalimi oblačili. V spletni trgovini Zalando letos lahko izbirate med različnimi barvami in prepričani smo, da bo vsaka brez težav našla pravi plašč zase. Kljub temu, da od nekdaj vlada prepričanje, da brez klasičnega plašča v omari ne gre, so se tudi trendi plaščev že davno spremenili. Vsekakor ne morete zgrešiti z živahnejšimi plašči in drznimi barvami, ki se odlično kombinirajo z ostalimi oblačili v temnejših, nevtralnih barvah.

Če želite slediti trendom, vam letos priporočamo muf, ki bo poskrbel za udobje in mehkobo. Muf se torej vrača na modno sceno, z njim pa neskončno mehki, topli in plišasti materiali, ki jih boste z veseljem dodali v svojo garderobo. Letošnja moda torej sledi trendom, ki ne narekujejo zgolj videza temveč zahtevajo tudi toploto, funkcionalnost in udobje. S takšno zimsko garderobo vas zagotovo ne bo zeblo, hkrati pa boste vso zimo v skladu z zadnjimi modnimi zapovedmi.