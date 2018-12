Preživeli črpalkar: Ustreljen sem bil v glavo

Umrla sta črpalkarjaIgor Prašnikar in Franc Špilek. Edini, ki je strel v glavo preživel, je danes 69-letni upokojeni črpalkar Anton Raspor iz okolice Rupe na Hrvaškem, tik za mejo. Po 27 letih ga je naši kolegici Tadeji Magdičuspelo najti. V pogovoru v domači vasi Klana pa ji je zaupal, kako to, da je preživel in kaj mu je obsojeni Adel Obali rekel, ko sta se srečala na sodišču.