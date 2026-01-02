Preživeli s hudimi opeklinami tudi na zdravljenje v Slovenijo?

Pojasnili so, da je Švica v noči na danes prek omenjenega mehanizma unije zaprosila za pomoč pri zdravljenju pacientov z opeklinami.

"V primeru pozitivnega odgovora Švice bo v nadaljevanju lahko Republika Slovenija izvedla potrebne in konkretne postopke za prevzem pacientov - transport, namestitev in oskrbo," so dodali in poudarili, da bo o konkretni obliki pomoči možno govoriti po odločitvi pristojnih v Švici.

Kar se tiče narodnosti žrtev v tragičnem dogodku pa so na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve pojasnili, da nimajo novih informacij. Ostajajo v stalnem kontaktu s švicarskimi organi, so še dodali, potem ko so v četrtek sporočili, da nimajo informacij o tem, ali so med žrtvami tudi Slovenci.