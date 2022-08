Mesec predlaga obvezno elektronsko evidentiranje delovnega časa

Če so delodajalci že zdaj obvezno evidenco zaposlenih doslej lahko vodili tudi z ročnim vpisom ur v beležko, bi minister za delo Luka Mesec evidentiranje digitaliziral; z natančnim beleženjem prihoda, malice, odhoda in morebitnih nadur. "Namen tega zakona je preprečevati zlorabe, kakršne smo videli v Marinbluju. Kjer delavci delajo po 16 ur na dan. Pa se jim ne plačuje nadur. Ne morejo uveljavljati pravice do počitka. Beleženi so pa v beležkah. Mi želimo delavcem omogočiti, da imajo kontrolo nad tem, koliko dela opravijo," razlaga Mesec.

Se nam kmalu obetajo spremembe na področju spremljanja ur?

Gre za pet let star predlog, ki je v socialnem dialogu obstal med interesi sindikatov in delodajalcev, pod novo vlado pa dobil pospešek. A številni uspešni domači delodajalci so zaskrbljeni. Gre za nepotrebno dodatno birokracijo v času novih, bolj fleksibilnih oblik dela, pravijo.

Jure Knez z Dewesofta pojasnjuje: "V moderni dobi je zelo pomembno, da ima vsak svobodo, da naredi stvari, kadarkoli želi in tudi kjer želi. Tako da gre ta predlog čisto v eno drugo smer, ki ne ustreza modernemu času." "Na noben način ne posegamo v pravice digitalnih nomadov ali pa svobodnejših poklicev, da bi se ti zdaj morali s kartico hoditi v službo štempljat. Nasprotno, zanje se ne spreminja nič. Oziroma, kolikor se pač morajo voditi evidence, se bodo lahko vodile na daljavo," še dodaja Mesec.