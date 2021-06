Preživetje bolnikov z rakom se je v zadnjih 20 letih povečalo za 11 odstotkov

Preživetje slovenskih bolnikov z rakom se je v zadnjih 20 letih povečalo za 11 odstotkov, so na današnji spletni okrogli mizi, ki je potekala ob predstavitvi rezultatov publikacije o preživetju bolnikov z rakom, izpostavili na Onkološkem inštitutu Ljubljana.

Čeprav se preživetje slovenskih bolnikov z rakom s časom povečuje, pa je le to za nekaj odstotnih točk nižje kot v najuspešnejših evropskih državah. Zato so strokovnjaki danes razpravljali o tem, kaj lahko Slovenija na področju organizacije in kakovosti zdravljenja bolnikov z rakom, v skladu z nastajajočim tretjim državnim programom obvladovanja raka, še izboljša, so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji okrogle mize.

"Rak je epidemija 21. stoletja, zato me iskreno veselijo danes predstavljeni podatki, da se preživetje slovenskih bolnikov z rakom s časom izboljšuje. Za obvladovanje bremena raka je potreben celovit pristop in v Sloveniji smo lahko ponosni, da imamo že 10 let državni progam obvladovanja raka, ki z jasno smerjo in cilji celovito povezuje vse dele enega najkompleksnejših sistemov v zdravstvu," je ob tem poudaril minister za zdravje Janez Poklukar.