Preživite nepozabne počitnice v luksuzni vili z bazenom na Hrvaškem

Moški pride v trgovino z živalmi in želi kupiti papagaja. Prodajalka mu pokaže tri papagaje, moški izbere rumenega. "Koliko stane?", vpraša. "2000 evrov," odgovori prodajalka. "Toliko?", se začudi moški: "Ja, kaj pa zna, da je tako drag?" "Zna tipkati po nareku in to zelo hitro," mu pove prodajalka. "Koliko pa stane zeleni papagaj?", vpraša moški. "Ta stane 5000 evrov, ker poleg hitrega tipkanja odgovarja še na telefonske klice," pravi prodajalka. "Kaj pa rdeči," poskusi moški še v tretje. "Ta pa stane kar 10.000 evrov," pravi prodajalka. "Ja, kaj pa potem ta zna?" je vse bolj začuden moški. "Nimam pojma, ampak druga dva ga kličeta gospod šef," pojasni prodajalka.