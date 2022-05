Preživite poletje tudi na domači plaži

Vse več vrtov, dvorišč in teras po Sloveniji se poleti prelevi v prava domača kopališča, ki jih krasijo sodobni montažni bazeni, obkroženi z ležalniki, rastjem, vrtnimi bari in zunanjimi kuhinjami. S pravo opremo in nekaj domišljije si takšen vrtni ali dvoriščni raj lahko ustvarite tudi vi, za to pa niti ne potrebujete gore prihrankov, vojske delavcev in večmesečnega načrtovanja. Ste pripravljeni, da vsako prosto poletno popoldne spremenite v rajski oddih? Potem pa kar na delo! Za začetek si preberite tale prispevek!

Montažni bazen: najboljša investicija za poletno uživanje Naj gre za družinsko čofotanje, hitro osvežitev na pikniku ali nekaj zamahov za sprostitev po službi - montažni bazeni so v toplih poletnih dneh neprecenljiv vir sprostitve in zabave. Po zaslugi vzdržljivih konstrukcij, vse kakovostnejših materialov in naprednih tehnologij jih je preprosto sestaviti in vzdrževati, po uporabi pa shraniti do pričetka nove sezone. Kljub splošnemu napredku bazenske tehnike in dejstvu, da je lasten kopalni raj vse dostopnejši, pa montažni bazen še vedno predstavlja precejšnjo investicijo, zato je bistveno izbrati kakovostno znamko z dobro tehnično podporo. Ena najboljših izbir na slovenskem trgu je nedvomno Bestway®, ki odlično razmerje med ceno in kakovostjo združuje s široko ponudbo - za vsak vrt in vsak okus!

Slednja sega od nekoliko dostopnejše, a s čvrsto jekleno konstrukcijo in trpežnim trislojnim dnom opremljene serije Steel Pro MAX™ do serije Hydrium™, ki predstavlja najtrdnejše bazene na tržišču. Ti so namreč opremljeni z jeklenimi stenami, zato lahko prezimijo kar na dvorišču. Tehnologije v službi udobja in praktičnosti Za vzdržljivost bazenov Bestway® skrbijo čvrsta jeklena konstrukcija s patentiranim sistemom proti rjavenju cevi Seal & Lock™ in stene iz 3-slojnega materiala Tritech™, ki je proizveden iz trpežnega PVC-ja in dodatno ojačan s poliestrsko mrežo. Ljubitelje inovativnih in praktičnih rešitev bo razveselil tudi priključek ChemConnect™, ki nadomešča klasične plovce za kemikalije ter zagotavlja samodejno in enakomerno raztapljanje kemikalij. Priključek se preprosto pritrdi na notranjo steno bazena, hitrost raztapljanja pa je mogoče prilagajati. Pozor: ne šteje le bazen! Seveda je bistveno, da izberete bazen, ki ustreza vašim potrebam in okusu, a naj to ne bo vaš edini kriterij. Med sestavljanjem ali vzdrževanjem vas utegne presenetiti kakšno dodatno vprašanje, v primeru nezgode pa boste potrebovali hitre informacije glede popravila ali nadomestnih delov. Prav zato je ključno izbrati znamko, ki nudi tudi celovito poprodajno oz. tehnično podporo. Bestway tako svojim strankam omogoča, da se v primeru tehničnih vprašanj ali težav obrnejo na Podporni center Bestway® ter tako iz prve roke pridobijo vse potrebne informacije. Da izbira pravega bazena ne bo pretrd oreh … Že po nekaj klikih je jasno: ponudba montažnih bazenov je vse obsežnejša. Kako se v poplavi modelov odločiti za tistega pravega? Pri Bestwayu poudarjajo, da je pri izbiri (poleg proračuna, seveda ;) treba upoštevati predvsem: - naše potrebe in navade (oz. predviden način uporabe), - razpoložljiv prostor in - slog vrta oz. dvorišča. Torej: kako boste uporabljali bazen? Boste z njim popestrili navihane družinske popoldneve in zabave ali bi radi v njem tudi malce aktivneje zaplavali? Za vodne norčije so denimo odlični okrogli modeli, za tiste, ki bi se v bazenu tudi razgibali, pa je popolna izbira serija ovalnih bazenov Power Steel™ Oval, ki jih za trening uporabljajo tudi plavalci.

In koliko prostora imate na voljo? Če je vaš vrt vse prej kot nogometno igrišče, boste najlažje shajali z manjšimi okroglimi modeli premera med 3 in 4 metre. Za tiste z več prostora in plavalnih ambicij pa se bodo odlično obnesli pravokotni modeli Power Steel™ Rectangular, ki v dolžino merijo tudi do 9 metrov.

Nikakor pa ne gre zanemariti tudi izgleda. Se vam tradicionalna sinje modra barva bazenskih sten ne dopade preveč? Ni problema! Stene izbranih Bestwayevih modelov so poslikane z vzorcem ratana, ki se denimo odlično poda vrtnemu pohištvu iz tega materiala, ali z elegantnim sivim vzorcem kamna. Ste za nekaj čisto posebnega? Bazeni nove linije Power Steel™ Swim Vista so opremljeni z dvema oknoma v stenah, ki mladim “potapljačem” omogočata prav posebno doživetje, staršem pa še lažji nadzor svojih nadobudnežev med čofotanjem in tunkanjem.

Uredite svoj plavalni raj Urejanje domače plaže se prične že pred postavitvijo bazena. Pomembno je namreč, da izberete čim bolj ravno površino (in jo pred postavitvijo dodatno zravnate, da je popolnoma vodoravna), najbolje proč od dreves, ki bi lahko bazen polnila z listjem, iglicami ali plodovi. Poskrbite, da bo okrog bazena dovolj prostora za črpalko, lestev in morebitne druge rekvizite, ter da se bodo uporabniki nemoteno gibali okrog njega. Pred postavitvijo se prepričajte, da je podloga ravna, z nje pa odstranite vse ostre delce, ki bi lahko poškodovali bazensko platno, denimo kamenje ali veje. Nato le še sledite navodilom. In kar je najboljše: za postavitev ne potrebujete nikakršnega orodja, le pridne roke in dobro voljo. ;)

