Preživite valentinovo v lastni spa oazi

Če želite boljšo polovico razveseliti z nečim povsem drugačnim, hkrati pa obema pokloniti nekaj trenutkov brez stresa in hektičnosti vsakdana, namreč ne potrebujete izleta ali vikend oddiha proč od doma. Edinstvenemu romantičnemu doživetju se lahko predate kar za lastnimi štirimi zidovi - v svoji mali spa oazi, ki jo pričara napihljivi masažni bazen! Seveda se ta ne bo odlično obnesel le na valentinovo, temveč vam bo pričaral še veliko sanjskih popoldnevov ali večerov. A kako popestriti izkušnjo in poskrbeti še za ščepec romantike?

Februar tradicionalno velja za mesec ljubezni, saj takrat goduje sveti Valentin, čigar praznik je hkrati tudi praznik vseh zaljubljencev. Na ta dan so si partnerji vajeni pokloniti kako romantično pozornost, najsibo v obliki časa ali v obliki malega darilca. Toda če ste bonbonier, šopkov rož, večerij in ostalih “Valentinovih klasik” že naveličani, bodite brez skrbi: za vas imamo predlog, ki ga večina zagotovo še ni preizkusila!

Morda zveni samoumevno, a valentinovo v masažnem bazenu zahteva brezhibno pripravo. Da boste s partnerjem v polnosti izkoristili skupne trenutke, čim več stvari uredite prej: odpovejte morebitne druge obveznosti ali jih prestavite, organizirajte varstvo za otroke, že prej nakupite pijačo in prigrizke, pripravite seznam vajinih najljubših skladb ali izberite film … Ne prepuščajte stvari naključjem, kajti ko ste enkrat obdani s toplimi mehurčki, je toliko težje skočiti iz bazena in poskrbeti še za to ali ono malenkost.

Seveda prej preverite, če je takšna vragolija mogoča, saj to opcijo nudijo predvsem novejši bazeni, denimo modeli Bestway, ki so opremljeni s tehnologijo Freeze Shield™. Ta preprečuje zmrzovanje vode v ceveh črpalke, kar pomeni, da jih lahko na prostem uporabljate tudi pozimi.

Naj bo večer očarljiv in zabaven

Ko smo že pri pripravi: razmislite tudi o programu večera. Vam je ljubši ogled filma s pomočjo projektorja in v dvoje ali bi v bazenu morda organizirali dvojni zmenek in povabili še prijateljico ali prijatelja z boljšo polovico. Morda lahko namakanje med tisočerimi mehurčki dopolnite tudi s sproščujočo masažo. In brez skrbi, če niste veščih rok, se lahko vedno obrnete na profesionalnega maserja, ki vas bo z veseljem obiskal tudi v vašem domačem spa kotičku.

In prigrizki? Nedvomno prebudite gurmana v sebi in v svoji boljši polovici, a bodite pri sestavljanju jedilnika malce pazljivejši kot sicer. Izogibajte se drobljivim ali mastnim prigrizkom, ki bi v primeru nezgode lahko vplivali na kakovost vode v bazenu. Najboljša ideja so koščki sadja, trdega sira ali drugi enostavni zalogajčki, ki jih je tudi v bazenu enostavno uživati. Vse to bo lažje s pomočjo dodatnih blazin za podporo ali držal za kozarce, ki bodo pazila na vaš šampanjec ali vino.

Obvezno preverite delovanje bazena

Ne dovolite, da bi se romantični načrti sprevrgli v nočno moro, ker ste pozabili na najočitnejše - sam masažni bazen. Vsaj dan prej preverite delovanje črpalke, delovanje masažnega sistema in seveda kakovost bazenske vode. Je vse, kot mora biti? Odlično, vaš domači spa je pripravljen na romantiko!