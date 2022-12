Preživite zimske dni v Izoli in se zabavajte na Ledenem otoku

Izola, nekdanje ribiško mestece, je očarljiva tudi v zimskih mesecih, ko se spremeni v Ledeni otok.

Izkoristite proste dni in obiščite zimsko idilo ob morju, ki ponuja praznično vzdušje, drsališče ter bogat spremljevalni program z nastopi, predstavami in okusno ponudbo v zimskih hiškah. Drsališče v čarobnem parku Izkoristite proste dni in obiščite zimsko idilo ob morju, kjer lahko drsate, uživate ob bogatemu spremljevalnemu programu z nastopi, predstavami in okusno ponudbo v zimskih hiškah. Obiščite Ledeni otok in se prepustite prazničnemu vzdušju v središču Izole. Največ radosti boste zagotovo doživeli na drsališču, ki obratuje vsak dan, če le ne dežuje. Drsalke si izposodite kar na licu mesta in zabava na ledeni ploskvi se lahko prične!

icon-expand Drsanje na izolskem Ledenem otoku FOTO: Kontent.si

Ob koncih tedna ob drsališču v parku Pietro Coppo potekajo tudi raznoliki koncerti, nedelje popoldan pa so posebej posvečene otrokom. Razveselite jih z obiskom otroške predstave, medtem ko se vi grejete ob kuhančku in ostalih dišečih dobrotah. Za vse obiskovalce Ledenega otoka, ki bo trajal vse do 22. januarja, je na voljo tudi brezplačno parkiranje na parkirišču Argo. Ledeni otok pa ni samo prostor zabave, temveč tudi dobrodelnosti. Bodite del te in prispevajte svojo donacijo v Hladilnik toplega srca. Prispevke, ki so namenjeni otrokom iz socialno šibkih družin, se v dobrodelni akciji zbira ves december, oddate pa jih lahko v času obratovanja drsališča. Tudi Dedek Mraz bo obiskal Izolo Čeprav je dobri mož ljubitelj snega, se je odločil obiskati tudi Ledeni otok, saj mu je Izola zelo ljuba. Vaši najmlajši bodo navdušeni, ko ga bodo srečali ob morju! Pridružite se mu 30. decembra, potem pa zapojte s skupino Čuki. Na zadnji dan tega leta se boste lahko zabavali ob rock uspešnicah skupine Bon Jovi tribute in zaplesali ob melodijah Lisjakov. Praznovanje novega leta boste lahko nadaljevali tudi naslednji dan, ko bo na Lonki koncert z legendarnim Tuliom Furlaničem in skupino Kamnolomi. Preverite program dogodkov!

icon-expand Otroška predstava v parku Pietro Coppo FOTO: Branko Furlanič

Popestrite svoj obisk Izole z doživetji Poskrbite da bo vaše bivanje v Izoli nepozabno in se podajte na eno izmed doživetij. Spoznajte izolsko mestno jedro na način, ki vas bo nasmejal ter vam približal Izolo v drugačni luči. Odpravite se na raziskovanje znamenitosti in očarljivih izolskih uličic skupaj z nevidnim vodnikom, ki vas bo popeljal do odkritja Pozabljene izolske skrivnosti.

icon-expand Odkrijte pozabljeno izolsko skrivnost. FOTO: Dragan Zlatanović

Iz mesta pojdite na ogled slikovitega izolskega podeželja in kaštelirja, kjer pogled seže vse do Sečoveljskih solin. Če se sprašujete, kaj je kaštelir, raziščite preteklost in skupaj z domačinko spoznajte življenje prvih prebivalcev Izole, ki so naselili izolsko podeželje 5000 let nazaj. V muzej Izolana – hiša morja na spoznavanje morskih skrivnosti Izolski muzej Izolana bo navdušil tako vas kot tudi vaše najmlajše. Bogato zgodovino Izole, ki sta jo oblikovala predvsem ribištvo in ribja predelovalna industrija, boste spoznali preko interaktivnih vsebin ter bogate zbirke ladijskih modelov. Na 3D-maketi si lahko ogledate privlačno projekcijo razvoja nekdanjega izolskega otoka v polotok, v muzeju pa se lahko pomerite tudi v digitalnem lovljenju rib, vezanju ribiških vozlov ali se za trenutek predate nostalgiji ob ogledu zbirke, posvečene Delamarisu. Spoznate lahko tudi Parenzano, ki je danes čudovita kolesarska pot.

icon-expand Obiščite izolski muzej Izolana hiša morja. FOTO: Luka Kaše Riiba

Ves december je v izolskem muzeju Izolana na ogled tudi razstava 3,65 dni spominov, ki so jo poleg fotografov s svojimi deli oblikovali sledilci družbenih omrežij Visit Izola. Muzej je odprt ob koncih tedna med 12.00 in 17.00, prav tako tudi v času novoletnih počitnic; razen 1. 1. Predajte se gurmanskim užitkom Nedvomno drži, da je Izola kraljestvo ribe, kjer vas pričakujejo sveži okusi morja. Ulov lokalnih ribičev je vsakodnevno na krožnikih izolskih gostilnic in restavracij, na svoj račun pa boste prišli tudi ljubitelji klasik, kot so testenine, rižote ter ljubitelji tradicionalnih istrskih okusov.

icon-expand Privoščite si kulinarično razvajanje. FOTO: Nina Petelin