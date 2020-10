Za bliskovito širjenje okužbe najverjetneje kriv prezračevalni sistem

Po zadnjih podatkih je v domovih starejših občanov po Sloveniji aktivno okuženih 748 stanovalcev, skoraj dve tretjini vseh DSO-jev pa ima zaznano okužbo s covid-19. V Trubarjevem domu upokojencev Loka pri Zidanem Mostu imajo trenutno okuženih 106 stanovalcev in 35 zaposlenih. Kot je dejal direktor doma Robert Potočnik , so ugotovili, da je bil za bliskovito širjenje okužb najverjetneje kriv prezračevalni sistem v eni od domskih stavb. Kot je dejal Potočnik, gre za klasičen sistem z izmenjavo iztrošenega zraka s svežim, ki je sicer deloval brezhibno. "Ob pojavu okužbe protokoli Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) nalagajo ustavitev delovanja sistema, kar smo tudi storili, vendar se je do tistega trenutka že zgodilo, kar se je. Sledilo pa je potem širjenje med samimi stanovalci."

Okužba se zaradi tega ni širila horizontalno, pač pa vertikalno, širjenje pa je bilo bliskovito. Na vprašanje, koliko oseb naj bi se zaradi tega okužilo, Potočnik odgovarja, da tega žal ni mogoče oceniti, saj so okužbe beležili pri več zaporednih testiranjih, torej z zamiki, vmes pa so se seveda zgodili dodatni prenosi med stanovalci in tako dalje.

Znanstveniki so analizirali okužbo na pevski vaji v ameriški zvezni državi Washington, ki se je je udeležilo 61 od 120 članov zbora. Kljub držanju varnostne razdalje, se je okužba razširila, in sicer je ena okužena oseba, ki je bila na tej vaji, okužila kar 53 oseb, od teh pa sta dve pozneje žal tudi umrli. Ker so prepevali, niso nosili mask, prav tako niso zračili prostora, so pa glasno peli, kar je še povečalo delež aerosolov v prostoru. Precej pa je k širjenju prispevala tudi dolžina vaje, saj je trajala dve uri in pol. Nekateri, ki so se na tej vaji okužili, so bili od okuženega oddaljeni kar 14 metrov.