Prhe na obalnih kopališčih bodo od jutri dalje spet odprte brez omejitev

Župani vseh štirih istrskih občin so se odločili, da s petkom odprejo vse prhe na občinskih kopališčih brez omejitev. Iz Rižanskega vodovoda Koper so sporočili, da je zaradi rednih padavin in ustrezne povprečne dnevne rabe pitne vode za zdaj dovolj.

Župani Kopra, Izole, Pirana in Ankarana so že konec julija omilili posebne varčevalne ukrepe za zmanjšanje porabe pitne vode, po pogovoru z direktorjem Rižanskega vodovoda Martinom Pregljem pa so danes sprejeli odločitev, da prhe na kopališčih odprejo brez omejitev. Povprečna poraba vode je minuli teden znašala približno 30.000 kubičnih metrov na dan in kljub povišanim temperaturam zraka se ni bistveno povečala. Po sprejetju varčevalnih ukrepov in priporočil za racionalno rabo vode se je poraba nekoliko zmanjšala, kar nedvomno kaže na to, da se uporabniki zavedajo resnosti trenutnega položaja in večjo pozornost namenjajo racionalni rabi pitne vode, ocenjujejo v istrskih občinah. Občinska komunalna podjetja Marjetica Koper, Komunala Izola in Okolje Piran bodo kljub omilitvi ukrepov tudi v prihodnje z vodo ravnala varčno, župani in direktor Rižanskega vodovoda pa tudi prebivalce obalnih občin pozivajo, naj tako ravnajo še naprej. Odjemalci pitne vode rižanskega vodovoda naj bodo predvsem pozorni na nekontrolirane izlive v njihovem internem vodovodnem omrežju, o morebitnih okvarah in poškodbah na vodovodnem sistemu pa naj nemudoma obvestijo Rižanski vodovod.

Od petka dalje bodo tuši na Obali spet nemoteno delovali. FOTO: Kanal A

Spomnimo V sklopu varčevalnih ukrepov je bila med drugim prekinjena dobava vode v občinskih pitnikih, prav tako pa se ni dalo oprhati na mestnih kopališčih. Ukrepi so predvideli omejitev zalivanja zelenic in drugih površin, in sicer od enkrat do največ dvakrat na teden, vključevali so tudi opustitev pranja cest, ulic, dvorišč in avtomobilov, torej aktivnosti, pri katerih se porabi veliko vode.

Obvestilo o omejitvi vode. FOTO: Kanal A

Kljub sprejetim ukrepom, pa so v eni od koprskih avtopralnic prali avtomobil volkswagen jetta, ki je v lasti občinske uprave, kar dokazujejo fotografije, ki smo jih prejeli v uredništvo. Dejanje so upravičili z besedami, da so avtomobil oprali zaradi umazanije na steklih in zmanjšane vidljivosti iz protokolarnega vozila.

Pranje občinskega avtomobila v Kopru. FOTO: 24ur.com