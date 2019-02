Pri 106 letih še vedno zdrav in z bistrim umom

V Sloveniji imamo kar 195 državljanov, starejših od 100 let. Med njimi je 164 žensk in 31 moških. Najstarejša Slovenka bo letos praznovala 110 let, štirje najstarejši Slovenci pa 108 let. Med najstarejše Slovence sodi tudi Rafael Merkelj iz Velikih Žabelj na Vipavskem, ki je praznoval 106. rojstni dan. Kljub temu, da sodi med devet najstarejših Slovencev, je še vedno dobrega zdravja in bistrega uma.