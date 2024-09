Pri 11 letih šel na Češko po zajce

"Rejec mi je golobe pripeljal po koncu pouka. Med veroukom so me čakali v škatli, ko je babica škatlo naložila v prtljažnik, pa sem ji rekel, da so v njej neki papirji iz šole," z nasmeškom pripoveduje Anže Oblak o tem, kako je prvič domov prinesel živali, za katere starši niso vedeli. Od takrat so pri njem na enak način streho nad glavo našli še hrčki, zajci in želve. Spoznali ga boste v današnji oddaji Svet na Kanalu A.

Vse se je začelo s kokošjo in to pri komaj treh letih. Zanjo je prosil babico in ker kokoš ne more biti sama, mu je podarila še petelina. Zdaj ima že celo jato kokoši različnih pasem, sam pa v valilniku vali tudi jajca. "Pri tem je treba skrbeti za vlago in temperaturo," poznavalsko razloži Anže. "Vlaga se spreminja med 50 in 80, temperatura pa mora biti 37 stopinj Celzija." Da vse svoje živali nahrani in jim očisti prostor, potrebuje pol ure. Med počitnicami zjutraj, zvečer in če je treba čez dan delo opravi sam, med šolskim letom pa zjutraj to skrb prevzame babica.

Komunikativen kot je, se sam dogovarja tudi z rejci in kupci – mladičke namreč proda, ves zaslužek pa nameni ali za nakup novih živali ali za stroške. Hrano kupuje sam, izračunal je tudi, koliko stane elektrika. Tukaj možnosti za barantanje seveda ni, a kadar je, jo Anže rad izkoristi. Tako je bilo tudi v primeru, ko je na spletu našel oglas, da starejši gospod z Dolenjske prodaja kletke za zajčke. "Pogajal se je za ceno in gospod ga je vprašal, koliko je sploh star. Takrat je imel 11 let in zato mu je kletke prodal še ceneje," se spominja mama Mojca Gorinšek. Kletke je potreboval za zajce z rodovnikom, po katere sta se na prodajno razstavo na Češkem odpravila z očetom. "Mami sem za nakup povedal že na začetku poti, da bi se do takrat, ko prideva z zajci domov, že omehčala," razlaga Anže. In mama? Ko jih je videla, pravi, da mu seveda ni mogla reči ne.

