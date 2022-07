Pri 14 letih izdelal načrt za katamaran, štiri leta kasneje načrtuje njegovo splavitev

Kjer je volja, je tudi pot, dokazuje 18-letni Anej Serec iz Murske Sobote. Sam je izdelal plovilo, in sicer katamaran, na katerem bo lahko na plovbi uživalo kar 12 ljudi. Načrt je naredil pri komaj 14 letih, ko je obiskoval prvi letnik soboške Srednje poklicne in tehnične šole in se lotil podviga. Sam si je poiskal tudi sponzorje. Po štirih letih vztrajnega dela je zdaj njegovo plovilo že skoraj dokončano, splavitev katamarana pa načrtuje še to poletje na Soboškem jezeru.