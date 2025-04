Tragični konec: šestnajstletnik v prepiru pograbil za nož

Za zapahi je pristal zaradi družinskega konflikta. Vnel se je prepir, kakršne ima v obdobju odraščajočih otrok prav vsaka družina. A tu je šlo daleč, predaleč. V prepiru je mladostnik pograbil nož in svojega očeta zabodel v predel trebuha. Zadostoval je en vbod, da je oče nekaj ur zatem kljub zdravniški pomoči umrl. Tragedija, nepredstavljivo. Mladenič je imel tedaj komaj 16 let. Dobil je 4 leta in 9 mesecev mladoletniškega zapora, ki ga prestaja v edini ustanovi pri nas, ki je za to namenjena, to je celjski zapor. Ta hip sta tam zaprta dva mladoletnika, drugi zaradi trgovine z mamili.

Zgodilo se je v prvem letniku srednje šole, zaradi česar je moral šolanje prekiniti. Na srečo naš zaporski sistem vsem zaprtim omogoča tudi izobraževanje in razvijanje kompetenc zaprtih oseb, ki je sofinancirano z evropskimi sredstvi. "Cilj obeh projektov je, da zaprte osebe pridobijo kompetence, znanja in veščine, ki jim bodo olajšale prehod v družbo po prestani kazni. Zaprte osebe želimo z vsebinami v projektih spodbuditi za aktivnost in spremembe. Zaprti so samo določen čas na prestajanju zaporne kazni, prej ali slej se bodo vrnili v družbo, zato je z njimi v času prestajanja kazni potrebno delati, da pridobijo izobrazbo in poklic ter razvijajo pozitivno miselnost, da bodo lahko normalno funkcionirali v družbi kot polnopravni člani družbe, brez ponavljanja kaznivih dejanj," so sporočili z Uprave RS za izvrševaje kazenskih sankcij.

Med zaprtimi osebami je veliko takih s slabimi izkušnjami, ki so prej celo življenje poslušali "iz tebe nikoli nič ne bo", v zaporih pa jim dajo možnost, da jih opolnomočijo in ponudijo orodja, kot je pridobitev izobrazbe, s pomočjo katere bodo bolje opremljeni za življenje. "Projekt predstavlja pomemben korak k večji socialni vključenosti in izboljšanju zaposljivosti oseb, ki prestajajo zaporno kazen," so še zapisali v URSIKS.