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Slovenija

Pri 19-ih oslepela, 25 let kasneje do svetovne medalje v kuhanju

Pernica, 08. 11. 2026 20.17 pred 16 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Danica Ksela
Slepa kuharica

Navdihujoča zgodba iz Štajerskega konca. 44 letna Marjanca Mandl iz Grušove pri Pernici je na svetovnem prvenstvu v kuhanju slepih in slabovidnih osvojila tretje mesto. Postati uspešna kuharica je bila njena otroška želja, in ta želja se ji je uresničila. Tekmovanje se imenuje Golden Eye Chef, s sedežem v Indiji. Sodelovalo je devetnajst slepih kuharjev iz enajstih držav. In s katero jedjo je Mandlova prepričala komisijo, ki jo je postavila na visoko tretje mesto?

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Marjanca Mandl kuharica slepa tretje mesto

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KOMENTARJI1

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Kimberley Echo
08. 11. 2026 20.34
Neverjetno lepo je prebrati kako so slepi ljudje soočajo z življenjem, ki si ga mi, ki vidimo sploh ne znamo predstavljati. Iskrene čestitke!
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