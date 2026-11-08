Pri 19-ih oslepela, 25 let kasneje do svetovne medalje v kuhanju

Navdihujoča zgodba iz Štajerskega konca. 44 letna Marjanca Mandl iz Grušove pri Pernici je na svetovnem prvenstvu v kuhanju slepih in slabovidnih osvojila tretje mesto. Postati uspešna kuharica je bila njena otroška želja, in ta želja se ji je uresničila. Tekmovanje se imenuje Golden Eye Chef, s sedežem v Indiji. Sodelovalo je devetnajst slepih kuharjev iz enajstih držav. In s katero jedjo je Mandlova prepričala komisijo, ki jo je postavila na visoko tretje mesto?