Pri 22 letih prevzel očetovo podjetje, ki ima že prek 100 žerjavov

Delavec ni in nikoli ne bi smel biti le številka, le predmet, ki ga je nek direktor (zaposlil) kupil in ga mora zato čim bolj izmolsti, izkoristiti, ter potem, ko (z leti ali iz različnih vzrokov) ne deluje več po pričakovanjih, zavreči in poiskati novega, boljšega, bolje delujočega. Delavci s(m)o ljudje, s(m)o gradniki podjetja, v katerem s(m)o zaposleni, s(m)o v resnici njihovi trdni temelji. V državi imamo prek 250 tisoč podjetij in eno od njih je tudi zelo uspešno podjetje Klančar Žerjavi. Pri komaj 22 letih, ko se večina toliko starih vrstnikov še išče, je Andrej Klančar od svojega očeta že prevzel krmilo firme, v kateri so bili tedaj trije zaposleni in delovali so s štirinajstimi žerjavi. Danes ima podjetje že prek 100 žerjavov (gradbenih dvigal), 44 zaposlenih, ambicije gredo še dlje.

Andrej Klančar se zaveda pomena vsakega zaposlenega. FOTO: Luka Kotnik

Kaj pomeni zanj praznik dela? "Praznik dela je opomnik, kaj so si delavci izborili že pred veliko leti in prav je, da je tako. Po drugi strani pa me to vodi v razmišljanje, kako si lahko ustvarimo še boljše delovne pogoje, kako lahko ustvarimo kulturo zaupanja, spoštovanja in pa tisto iskanje aktivacije naših ekip, skratka, kako iščemo boljše pogoje, da skupaj zmagujemo," je povedal Klančar, ki se zaveda velike priložnosti, ki jo je na službenem področju dobil in je za to tudi hvaležen – bil pa je zelo delaven že od malih nog in rad dela. "Težko si predstavljam življenje brez dela. Dobri občutki pridejo, ko veš, da si naredil nekaj dobrega in koristnega, za okolje, za ta čas in prostor. Seveda sem ljubitelj tudi prostega časa in počitkov, toda rad ustvarjam, rad delam," je odgovoril na vprašanje, če bi imel dovolj denarja, ali bi ostal doma, potoval ali počel le kaj zabavnega.

Andrej Klančar rad dela in ustvarja. FOTO: Luka Kotnik