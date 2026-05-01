Pri 22 letih prevzel očetovo podjetje, ki ima že prek 100 žerjavov

Delavec ni in nikoli ne bi smel biti le številka, le predmet, ki ga je nek direktor (zaposlil) kupil in ga mora zato čim bolj izmolsti, izkoristiti, ter potem, ko (z leti ali iz različnih vzrokov) ne deluje več po pričakovanjih, zavreči in poiskati novega, boljšega, bolje delujočega. Delavci s(m)o ljudje, s(m)o gradniki podjetja, v katerem s(m)o zaposleni, s(m)o v resnici njihovi trdni temelji. V državi imamo prek 250 tisoč podjetij in eno od njih je tudi zelo uspešno podjetje Klančar Žerjavi. Pri komaj 22 letih, ko se večina toliko starih vrstnikov še išče, je Andrej Klančar od svojega očeta že prevzel krmilo firme, v kateri so bili tedaj trije zaposleni in delovali so s štirinajstimi žerjavi. Danes ima podjetje že prek 100 žerjavov (gradbenih dvigal), 44 zaposlenih, ambicije gredo še dlje.
Kaj pomeni zanj praznik dela? "Praznik dela je opomnik, kaj so si delavci izborili že pred veliko leti in prav je, da je tako. Po drugi strani pa me to vodi v razmišljanje, kako si lahko ustvarimo še boljše delovne pogoje, kako lahko ustvarimo kulturo zaupanja, spoštovanja in pa tisto iskanje aktivacije naših ekip, skratka, kako iščemo boljše pogoje, da skupaj zmagujemo," je povedal Klančar, ki se zaveda velike priložnosti, ki jo je na službenem področju dobil in je za to tudi hvaležen – bil pa je zelo delaven že od malih nog in rad dela. "Težko si predstavljam življenje brez dela. Dobri občutki pridejo, ko veš, da si naredil nekaj dobrega in koristnega, za okolje, za ta čas in prostor. Seveda sem ljubitelj tudi prostega časa in počitkov, toda rad ustvarjam, rad delam," je odgovoril na vprašanje, če bi imel dovolj denarja, ali bi ostal doma, potoval ali počel le kaj zabavnega.
A za razliko od predstav marsikoga, je biti vodja, biti direktor nekega podjetja precej drugačno od tistega, kar mnogi mislijo, da direktorji le sedijo na kavču, medtem ko zaposleni delajo zanje, in premišljujejo, kaj bodo z denarjem, ki ga bo njihovo delo ustvarilo. Klančar je opisal, kakšne skrbi ima vodja nekega kolektiva, kako mora skrbeti ne le za plačo do naslednjega meseca, ampak razmišlja in deluje na dolgi rok, da bo firma obstala, preživela in še več, tudi cvetela. "Podjetniki delamo tudi stvari, ki nam ne dišijo vedno, moramo marsikaj "pregurat", da smo na koncu nagrajeni, ampak sem ne glede na to zelo hvaležen, da lahko delam, kar me veseli, da sem kreativen, da se vedno učim, tako da lahko priznam, da sem to sanjal že v šoli in zdaj to živim," je s ponosom povedal.
