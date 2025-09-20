Pri 30 zbolel za rakom, ozdravel in po 'novem rojstvu' prehodil 1950 kilometrov

Pred dnevi je Jakobovo pot Denis prehodil že tretjič. V 19 dneh je prehodil več kot 450 kilometrov in na cilj prispel natanko sedem let po tistem, ko je izvedel, da ima raka. Bili so vzponi, padci, smeh in solze, - vse, kar simbolizira življenje samo, pa po koncu še enega Camina pripoveduje Denis.
Za diagnozo raka na modih je izvedel 6. septembra pred semimi leti, pri komaj 30 letih. "Sem živel precej burno življenje, delal sem dve službi in imel eno tako žurersko obdobje. Nikoli si nisem predstavljal, da bo tudi mene doletela diagnoza raka in ko se je zgodilo, seveda, te sesuje, se zlomiš, najtežje je seveda povedati svojim domačim," prve težke trenutko opisuje Malačič, novinar oddaje Svet na Kanalu A.
Vse se je začelo z zbadanjem, bolečina je popuščala in se spet vrnila. "Potem pa se je začelo modo povečevati, praktično pred operacijo je bilo že tako veliko, da če sem želel recimo spati na boku, sem moral imeti vzglavnik med nogama."
Od obiska zdravnika do operacije in odstranitve tumorja je minilo le nekaj dni. Ker se je tumor razširil na bezgavke, je moral na kemoterapijo. "Na začetku sem bil čisto presenečen, ker pač toliko slabih stvari slišimo, pa sem bil potem po prvem ciklusu, ki so mi ga dali sicer deljenega, tako močan, da sem šel s kolegi na Krnska jezera, se pravi dve uri in pol hoje v eno smer. No, potem pa z vsakim novim ciklusom, ki ga dobiš, postaja težje, po drugem me je celo sesulo, so me morali dati v bolnišnico, v izolacijo."
Po mesecih nenehnega spremljanja tumorskih markerjev pa končno dobre novice. "Ko so začeli res padati in ko pridejo pod tisto mejo, ki več ni zaznavna, se ti odvali velik kamen od srca. Ja, kot da si se na novo rodil, v bistvu je bil res en tak lep trenutek, na katerega čakaš celotno zdravljenje in seveda upaš."
Prehodil je 1950 kilometrov
"Ko sem zbolel, pa sem si rekel, da je prva stvar, ki jo želim narediti, to, da bom prehodil Camino," pravi danes in uresničil je dolgoletno željo in se podal na romanje po portugalski poti. "Name je ta izkušnja delovala, lahko rečem, kar katarzično. Praktično vsak dan sem jokal od emocij, predeluješ takšne in drugačne stvari."
Tako imenovano Jakobovo pot je pred tremi leti osvojil še v Franciji, pred nekaj dnevi pa še tisto izvorno v Španiji. Prehodil je 1950 kilometrov in ustvaril nešteto nepozabnih spominov. "In tudi na Caminu se mi je recimo pripetilo, da sva z romarjem, s katerim sva hodila štiri dni, šele peti dan ugotovila, da si deliva isto diagnozo, praktično isti potek bolezni."
Gre za najpogostejšega raka pri mladih moških, na leto jih pri nas zboli približno 130. Bolezen je sicer dobro ozdravljiva, - a mora biti pravočasno odkrita. Nato sledi pot - dolga in težka, a ko se ozreš nazaj - vredna vsakega koraka, še pravi Denis. "Pa sem imel celo občutek, kot da sem nek fikus v dnevni sobi, mimo katerega teče življenje, tako da sem bil res vesel, ko je odtekla zadnja kapljica in ko se je izkazalo, da so kemoterapije tudi pomagale."