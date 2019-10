Pri 40 km/h bi v trčenju umrl 6-letnik, pri 60 km/h pa odrasla oseba

Na Gorenjskem je bilo letos v prometnih nesrečah udeleženih kar 19 pešcev več kot lani. Najbolj so ogroženi v jesenskem in zimskem obdobju, in ne vedno zaradi krivde voznikov. Zato policisti vsakič znova opozarjajo, nosite svetla oblačila, prečkajte cesto na označenih prehodih za pešce in predvsem, pri prečkanju ceste pešci nimate absolutne prednosti.

Jesensko in zimsko obdobje s seboj prinese krajše dni in daljše noči, kar je vsekakor treba upoštevati tudi, ko stopimo na cesto. Še posebej pešci so v jesenskih in zimskih mesecih pogosto udeleženi v prometnih nesrečah, saj so vremenske razmere neugodne (megla, dež). Kot pojasnjujejo policisti, so zlasti starejši največkrat žrtve prometnih nesreč zaradi lastnih napak ali ker kršijo cestnoprometne predpise. So pa pešci žrtve nesreč tudi zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil, predvsem kadar vozijo z neprilagojeno hitrostjo, pod vplivom alkohola, preblizu desnemu robu vozišča ali vozijo z neočiščenimi ali zarošenimi stekli na vozilu.

Pešci ne pozabite, pri prečkanju ceste nimate absolutne prednosti.

Dejstvo je, da so pešci eni od najpogostejših udeležencev v prometu in sodijo tudi med najbolj ranljive skupine udeležencev. S PU Kranj so sporočili, da je bilo na območju Gorenjske v letošnjem letu v prometnih nesrečah udeleženih 52 pešcev, lani v enakem obdobju pa bistveno manj, 33. "Enako kot lani, je tudi letos en pešec zaradi posledic trčenja umrl. Med 52 pešci so po trčenjih nepoškodovani ostali samo trije pešci, kar je zelo zanemarljiv delež in kaže na njihovo veliko ranljivost v primeru trčenj," je zapisal tiskovni predstavnik gorenjskih policistov Bojan Kos.

V prometu bodite vidni in nosite odsevna telesa. FOTO: Shutterstock

Precejšen delež nesreč se je v letošnjem letu zgodil na prehodih za pešce zaradi velikih napak voznikov, ki so pešce bodisi spregledali ali pa so se prehodu približali z neprilagojeno hitrostjo in se posledično niso imeli več možnosti ustaviti. Ravno s hitrostjo pa je tesno povezana teža poškodb. »Višja kot je hitrost, težje bodo posledice pri pešcu v primeru trka. Hitrost je tudi sicer eden od najpogostejših razlogov za nesreče,« pojasnjuje Kos in dodaja, da so pešci letos povzročili šest prometnih nesreč.

Po nekaterih podatkih pri 40 km/h trčenja ne bi preživel 6-letni otrok, pri 50 km/h bi umrl 10-letni otrok, odrasla oseba pa trčenja ne bi preživela pri 60km/h.

Policisti tako pešce pozivajo, naj tudi sami poskrbijo za svojo varnost v prometu, predvsem s tem, da bodo vidni. Nosite svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo vidnost pešcev, kot so odsevni trakovi, kresničke. Upoštevajte prometne predpise, prečkajte cesto na označenih prehodih za pešce, hodite po pločnikih, če obstajajo, oziroma ob levem robu vozišča v smeri hoje ter poskusite predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu. Voznike pa policisti pozivajo, naj upoštevajo, da so na cestah tudi pešci, zato jim odstopite prednost. Hitrost prilagodite razmeram in dosledno upoštevajte omejitve. Na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, vozite še posebej previdno, izven naselij pa vozite po sredini voznega pasu, da zmanjšate možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču.

Odsevniki FOTO: Shutterstock