Svetli način
Slovenija

Pri 42 letih zbolela za rakom: 'Dobesedno sem se borila za življenje'

Ljubljana, 29. 11. 2025 11.48 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Špela Bezjak Zrim
Komentarji
0

Umetnica, mama, partnerica in že skoraj sedem let onkološka bolnica. Alenka Rebernik je pri 42 letih zbolela za rakom debelega črevesa, diagnozo, na katero zdravniki zaradi njene mladosti sprva niso niti pomislili. Ko je Alenka izvedela, da ima raka, so bili zasevki že razširjeni na druge organe. Po šestih letih kemoterapij pa njena bolezen danes miruje.

Z umetniško razstavo Brazde življenja je Alenka Rebernik prek platna spregovorila o svoji bolezni, težki preizkušnji in tudi lepotah življenja, ki nas včasih potisne iz cone udobja. V vsako od slik pa je vključila pobarvan pesek iz peskovnika svoje danes 8-letne hčerke.

"Zbolela sem pri 42 letih. Ženska z relativno zdravim načinom življenja," se spominja Rebernikova.

"Bila je najprej diagnoza trebušna viroza, nato uroinfekt, nato ulcerozni kolitis, ampak še vedno ni bilo ok. Nato smo s kolonoskopijo videli, da je rak debelega črevesa," pove.

Njena hči je bila takrat stara komaj dve leti.

"Strah me je bilo. Ne vem, če sem že kdaj občutila toliko strahu, kot sem ga občutila takrat. Na žalost je bolezen zelo, zelo hitro napredovala oziroma je bila že v zelo slabem stanju. Metastaze tudi v drugih organih," nam zaupa.

Sledila je operacija, ki je bila nenačrtovana - perforacija črevesja. "Takrat sem se dobesedno borila za življenje," se spominja.

Alenka Rebernik
Alenka Rebernik FOTO: POP TV

Sledilo je 6-letno obdobje kemoterapije, z leti se je njena bolezen zmanjševala kot tudi odmerek zdravil. Danes je že eno leto brez terapij. "Danes stojim tukaj, brez terapije, ne da mi je slabo, ne da imam bolečine in drugih stranskih učinkov, sem zelo ponosna nase in tudi na naše zdravstvo," še pove Rebernikova.

Rak debelega črevesa in danke je ena najpogostejših rakavih bolezni, za katero pri nas vsako leto zboli približno 1300 ljudi. Najpogosteje se pojavi po 60. letu, število primerov pa z leti narašča.

"Jaz bi rekla predvsem zaupanje v zdravstvo, predvsem pa poslušanje sebe, če čutite, če vidite, da nekaj ni v redu, pa tudi če ste stari manj kot 50 let. Pojdite do svojega osebnega zdravnika, zahtevajte preglede, ki vam pripadajo," svetuje sogovornica.

Starejši od 50 pa ne spreglejte vabila na preventivni pregled. Program Svit je namenjen preprečevanju bolezni in odkrivanju predrakavih sprememb. Pogosto ravno to rešuje življenja, saj je bolezen dobro ozdravljiva, a le, če jo pravočasno odkrijemo.

rak debelo črevo alenka rebernik
Naslednji članek

ISSN 1581-3711
