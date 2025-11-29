Pri 42 letih zbolela za rakom: 'Dobesedno sem se borila za življenje'

Z umetniško razstavo Brazde življenja je Alenka Rebernik prek platna spregovorila o svoji bolezni, težki preizkušnji in tudi lepotah življenja, ki nas včasih potisne iz cone udobja. V vsako od slik pa je vključila pobarvan pesek iz peskovnika svoje danes 8-letne hčerke.

"Zbolela sem pri 42 letih. Ženska z relativno zdravim načinom življenja," se spominja Rebernikova.

"Bila je najprej diagnoza trebušna viroza, nato uroinfekt, nato ulcerozni kolitis, ampak še vedno ni bilo ok. Nato smo s kolonoskopijo videli, da je rak debelega črevesa," pove.

Njena hči je bila takrat stara komaj dve leti.

"Strah me je bilo. Ne vem, če sem že kdaj občutila toliko strahu, kot sem ga občutila takrat. Na žalost je bolezen zelo, zelo hitro napredovala oziroma je bila že v zelo slabem stanju. Metastaze tudi v drugih organih," nam zaupa.

Sledila je operacija, ki je bila nenačrtovana - perforacija črevesja. "Takrat sem se dobesedno borila za življenje," se spominja.