Pri Borovcu se je stanje izboljšalo, gasilci čakajo še napovedan dež

Dopoldne so na požarišču na strmem in večinoma nedostopnem grebenu med Borovcem in dolino Kolpe oz. občino Osilnica lokalni gasilci požar gasili ob pomoči vojaškega helikopterja in letal air tractor. Helikopter je akcijo zaključil, letali pa še ostajata.

Z zalivanjem žarišč in robov okoli 25 hektarjev velikega pogorišča skušajo požar zadržati v sedanjem obsegu, je povedal Kalinič.

Stanje se je ponoči in dopoldne sicer nekoliko izboljšalo. Požar so že v soboto popoldne omejili in se od tedaj ni pomembno razširil.