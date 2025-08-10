Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Pri Borovnici iztiril vlak, primorska proga zaprta

Borovnica, 10. 08. 2025 09.09 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
103

Ponoči je na postaji Borovnica iztirilo več vagonov tovornega vlaka. Kot so sporočili s Slovenskih železnic, je zaradi izrednega dogodka zaprta primorska proga Ljubljana–Borovnica. Za vse vlake na tej relaciji so organizirali nadomestne avtobusne prevoze.

Zaradi iztirjenja več vagonov tovornega vlaka je zaprta primorska proga. Kot je razvidno iz objave Slovenskih železnic, se je iztirjenje zgodilo ob 4.15 na železniškem postajališču Borovnica.

"Za vse vlake na relaciji Ljubljana–Borovnica in obratno je do nadaljnjega (predvidoma ves dan) organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Žal to velja tudi za vlake do Kopra in mednarodne vlake do/iz Hrvaške ter do/iz Italije," so sporočili.

Vsem potnikom svetujejo, naj na njihovi spletni strani preverijo lokacije postankov nadomestnega avtobusa. Te uvajajo na vseh postajah in postajališčih, na katerih ustavljajo vlaki. Prav tako opozarjajo, da lahko pri nadomestnih avtobusih nastajajo zamude.

"Na avtobusih ni mogoč prevoz oseb na invalidskih vozičkih, prav tako ni mogoč prevoz koles in živali. Izjema so psi vodiči, psi pomočniki in službeni psi," še sporočajo s Slovenskih železnic.

vlak iztirjenje nesreča
Naslednji članek

Praznujete letos abrahama? Preverite, kakšno je bilo življenje v Sloveniji ob vašem rojstvu

Naslednji članek

Na slovitem Times Squaru odjeknili streli, aretirali 17-letnika

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (103)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom
10. 08. 2025 10.40
se je iztiril, popravite.
ODGOVORI
0 0
proofreader
10. 08. 2025 10.40
+1
Alenka je na tiskovni povedala, da zastoje in omejitve izvajajo strokovnjaki za promet. Torej se ne pritoževati.
ODGOVORI
1 0
ho?emVšolo
10. 08. 2025 10.39
Super. Na najbolj vroč in prometni avgustovski dan.
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
10. 08. 2025 10.38
ha, zdej so popravili da je vlak iztiril na "postajališču borovnica". ne ločijo glih relativno velike ranžirne postaje in "postajališča" tile strokovnjaki. in pa - postaja je nova z vsemi kretnicami, tako da dejansko se je zgodilo na obnovljenem delu. sam da ni janša.
ODGOVORI
0 0
ZIPPO
10. 08. 2025 10.37
+1
SŽ vsak mesec delajo izgubo, ampak zaposlujejo pa še vedno take kot je odstavljena ministrica Hojnikova itd. Krade se na veliko, MES že ve, in potem se čudimo ker vlaki iztirjajo....
ODGOVORI
1 0
Teleport
10. 08. 2025 10.39
Se oče od tincike je dobil stolcek
ODGOVORI
0 0
seter73
10. 08. 2025 10.37
a mi lahko podpisani genij pove kako so za vse vlake zagotovili nadomestni avtobusni prevoz.., kaj 2000 konteinerjwv ki gre iz Luke bodo dali na bus?
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
10. 08. 2025 10.37
+1
šivilja gradi železniške postaje po 100 mio ojrčkov, da potem lahko folk gleda na postajah miniaturne vlakce!
ODGOVORI
1 0
proofreader
10. 08. 2025 10.35
+1
Na postaji Črnotiče je iztirila lokomotiva. Pestro imajo danes na železnici.
ODGOVORI
1 0
NiGenocid
10. 08. 2025 10.37
Danes?:)) VSAKI DAN!
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
10. 08. 2025 10.33
+2
kljub famozni prenovi s katero se je bratuška hvalila, in katere v resnici sploh ni bilo, očitno ni pomagalo dvignit kvalitete. in kljub temu da je hitrost že kake 3 mesece omejena na 50 kmh že nekaj časa nazaj, preden so sploh uvedli to omejitev, očitno ni pomagalo. kaj takega tudi v avstro ogrski niso vidlo. no sicer pa, sej železnice ne rabimo - važn da ni janša, ane. vse stoji ceste in železnice, hahaha. golob pa potovče po mizi vsake toliko.
ODGOVORI
3 1
Teleport
10. 08. 2025 10.32
+1
Bo oče od Tine g vse zrihtal
ODGOVORI
1 0
jokal
10. 08. 2025 10.31
+4
Zadnjič smo ob 10 h hoteli it iz Šiške v Kranj, ustavi prvi avtobus - poln turistov - šofer je dejal, da bo naslednji verjetno tudi poln, da naj gremo na Vižmarju na vlak, ok, naslednji vlak iz Vižmarja za Kranj pa šele ob 13 h, TRI, cele tri ure nobenega vlaka za Kranj, in to na primestni progi in med tednom, haha, ni tras, ma ne lažete, medtem gre zagotov najmanj 10 tovornih vlakov mimo.
ODGOVORI
4 0
proofreader
10. 08. 2025 10.29
+3
Golob se je z vlakom nazadnje peljal ko je šel v Kijev.
ODGOVORI
3 0
seter73
10. 08. 2025 10.38
skoda da se ni samo v tisto smer
ODGOVORI
0 0
Primož Rus
10. 08. 2025 10.28
+4
Naj se Alenčica in kompanija 1x s svojimi "hitimi kočijcami"prpelejo nekam na vas in naj gredo V LJUBLJANO Z AVTOBUSOM IN VLAKOM,pa se bodo na LASTNE OČI prepričal KAKO PROMETNO SRANJE mamo v tej mali PRODANI DRŽAVI.....lako je njim pametovat iz pisarnc v lj.....ti se pa vozikaj URO IN POL če ne še več v lj,kjer NIHČE VEČ NIMA RAZUMEVANJA ZATE od učiteljev do direktorjev......IN LJUDJE,NEHEJMO SE ŽE SKRIVAT PRED RESNICO......
ODGOVORI
4 0
Five -O
10. 08. 2025 10.27
+5
Folk gre z vlakom, da se izogne plehu, gužvi na avtocesti potem je pa prisiljen v nadomestni prevoz nazaj na cesto v gužvo..
ODGOVORI
5 0
Glavni_Baja
10. 08. 2025 10.29
+2
only in slovenija/BLKN 😁
ODGOVORI
2 0
galeon
10. 08. 2025 10.24
+2
A to na tistem obnovljenem delu?
ODGOVORI
4 2
medŠihtom
10. 08. 2025 10.34
+1
tistega obnovljenega dela v resnici ni, razen parkrat poštukano po par 100m. vmes pa oreng ruka. ne vsega verjet bratuški, nekateri se vsak teden vozimo na tej relaciji, lahko dobiš gps track hitrosti če hočeš :D sam da ni janša, kaj ti bo gps track hitrosti, lol.
ODGOVORI
1 0
proofreader
10. 08. 2025 10.23
+2
Alenka bo za postajo Jesenice porabila več kot za drugi predor Karavanke. Naj kdo pojasni, kako je to možno.
ODGOVORI
4 2
galeon
10. 08. 2025 10.25
+2
Mal dobi stranka, mal ona pa še kdo. Tud od drugega tira in koroške ceste odteka.
ODGOVORI
3 1
Pamir
10. 08. 2025 10.27
-2
Kako je možno da je je jufko v zadnjem mandatu naredil za več kot 10 milijard pufa, zgradil pa ni niti predora pod cesto za žabe.
ODGOVORI
1 3
Dartford
10. 08. 2025 10.34
+1
Pamir, a ni jufka turška jed?
ODGOVORI
1 0
Pikaponca
10. 08. 2025 10.22
-1
Baje je pri GOLOBU izredni sestanek ( tema AZJPON )..in ugotovitev KRIV je Franc Jozef in Velenjski komunisti, prvi ker ni zgradil železnico kjer bi vlaki vozilin160 KM/h..drugi pa zato ker so premalo tračnic populili in uničili, lahko bi se s PECIKLI brez zastoja furali po celi Sloveniji.
ODGOVORI
3 4
Buča hokaido
10. 08. 2025 10.30
+2
Pikaponca, kak je je to AZJPON? Štajerci rečemo AJZENPON, iz nemške Eisenbahn. Pecikli do pa bicikli. Kakšno pačenje narečij.
ODGOVORI
2 0
Buča hokaido
10. 08. 2025 10.19
+1
Sin je prejšnji teden hotel z avtobusom iz Lj v Koper. Na postaji je bil že malo po 6.00 zjutraj, odhod avtobusa 6.30. Ob vstopu v avtobus tak drenj, da so ljudje padali in nekaj se jih je poškodovalo. Sin je obupal in hotel počakati na naslednji avtobus. Ker pa je bilo na postaji že veliko čakajočih, se je odločil za vlak. Samo čez cesto, ob 9.10. ob 11.00 je bil že v Kopru.
ODGOVORI
3 2
NiGenocid
10. 08. 2025 10.22
+4
Buca,tudi lagati ni treba. Iz strani SZ Lj - Kp 9.10: Število prestopov: 1 Potovalni čas: 03:08
ODGOVORI
4 0
bandit1
10. 08. 2025 10.23
+2
Daj napiši da je šel iz Kozine do Kopra, ti bo vsaj kdo verjel.
ODGOVORI
3 1
Buča hokaido
10. 08. 2025 10.33
-1
Čista resnica, mi je pisal, ko sta prišla s punco v Koper. Ob 12.00 sta že bila na kmečkem turizmu nad Koprom. Ne lažem, razen, če je sin drugače napisal.
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065