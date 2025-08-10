Pri Borovnici iztiril vlak, primorska proga zaprta

Zaradi iztirjenja več vagonov tovornega vlaka je zaprta primorska proga. Kot je razvidno iz objave Slovenskih železnic, se je iztirjenje zgodilo ob 4.15 na železniškem postajališču Borovnica.
"Za vse vlake na relaciji Ljubljana–Borovnica in obratno je do nadaljnjega (predvidoma ves dan) organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Žal to velja tudi za vlake do Kopra in mednarodne vlake do/iz Hrvaške ter do/iz Italije," so sporočili.
- FOTO: 24ur.com
- FOTO: 24ur.com
Vsem potnikom svetujejo, naj na njihovi spletni strani preverijo lokacije postankov nadomestnega avtobusa. Te uvajajo na vseh postajah in postajališčih, na katerih ustavljajo vlaki. Prav tako opozarjajo, da lahko pri nadomestnih avtobusih nastajajo zamude.
"Na avtobusih ni mogoč prevoz oseb na invalidskih vozičkih, prav tako ni mogoč prevoz koles in živali. Izjema so psi vodiči, psi pomočniki in službeni psi," še sporočajo s Slovenskih železnic.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.