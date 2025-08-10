Pri Borovnici iztiril vlak, primorska proga zaprta

Zaradi iztirjenja več vagonov tovornega vlaka je zaprta primorska proga. Kot je razvidno iz objave Slovenskih železnic, se je iztirjenje zgodilo ob 4.15 na železniškem postajališču Borovnica.

"Za vse vlake na relaciji Ljubljana–Borovnica in obratno je do nadaljnjega (predvidoma ves dan) organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Žal to velja tudi za vlake do Kopra in mednarodne vlake do/iz Hrvaške ter do/iz Italije," so sporočili.