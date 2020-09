Pri Brežicah izkopali posmrtne ostanke pobitih po drugi svetovni vojni

Vodja ekshumacije Uroš Košir je na današnji novinarski konferenci ob tem prikritem grobišču povedal, da so od 25. avgusta do danes v nekdanjem protitankovskem jarku odkrili posmrtne ostanke vsaj 139 ljudi. Končno število bo znano po končani ekshumaciji in opravljenih antropoloških analizah. Po končanem izkopu zgornje površine protitankovskega jarka pa je razvidno, da gre za tri različne likvidacije in zakope.

V prvi skupini je bilo vsaj 32, v drugi vsaj 27 in v tretji vsaj 80 ljudi. Po poboju in zasutju prve skupine je bila v jarku pobita in zasuta druga skupina, ki ji je sledila tretja, največja skupina. V prvi skupini so prisotni vojaki, med katerimi so bili verjetno tudi civilisti, ki sicer prevladujejo v drugi skupini. Glede na odkrite predmete - lasnice, ženski čevlji - so bile v drugi skupini tudi ženske, ena žrtev pa je imela umetno nogo.

V tretji skupini prevladujejo pripadniki različnih oboroženih sil. Odkriti predmeti žrtev so slovenskega, nemškega in hrvaškega porekla, kar nakazuje, da so bile v grobišču zakopane žrtve različnih narodnosti. Velik del žrtev v prvih dveh skupinah je bil obut, vsi v tretji pa so bili skoraj brez izjem bosi. Del žrtev je bil zagotovo tudi slečen vsaj do spodnjega perila. Večina skeletov ima opazne, z žico na hrbtni strani zvezane roke.