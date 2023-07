Pri Cerknici volk pokončal ovce, rejec se je ubranil s palico in kričanjem

Hren je pozneje povedal, da se je to zgodilo ob sprehajalni poti okrog pašnikov, po katerih dnevno hodijo otroci in starejši opazovat ovčke. Pašnik se nahaja le kakih 100 metrov od naselja.

Rejec Vojko Hren je v sredo dopoldne na pašniku na Gričih nad Begunjami pri Cerknici našel pomorjeni dve odrasli ovci in sedem jagnjet. Med štetjem poginulih in preživelih živali se je med njim in tropom pojavil volk oz. šakal – to bo pokazala analiza DNK. " Zver se je obrnila proti rejcu in ta se je je ubranil z mahanjem s palico in kričanjem nanjo. Po pomoč se je rejec obrnil na lovca, ker se je bal ponovnega napada zveri," so sporočili iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Neposredna škoda, ki jo je evidentiral predstavnik Zavoda za gozdove, Krajevne enote Cerknica, natančno še ni znana, je pa dejstvo, da je bilo na tem območju Upravne enote to pomlad že okrog 10 napadov velikih zveri, opominjajo na zbornici.

Kot pravijo, so nad dogodkom zgroženi in zahtevajo, da se nemudoma pristopi k odstrelu te živali, prav tako pa naj se tudi na vseh območjih, kjer se velike zveri pojavljajo, ukrepa tudi preventivno. To je treba storiti zaradi zaščite avtohtonih rejnih živali, še bolj pa zaradi varnosti človeka.

Opozorili so še, d ase morda premalokrat zavemo strateškega pomena trajnosti slovenskega kmetijstva in tega, kaj to sploh pomeni. Dejstvo je, da mora trajnostni oziroma sonaravni razvoj enakomerno vključevati okoljsko, družbeno in ekonomsko komponento. V Sloveniji je to ravnovesje vedno bolj neenakomerno. Okolijska trajnost in z njo povezana zaščita zveri ogroža družbeno in ekonomsko komponento. Slovensko kmetijstvo tako postaja vse manj trajnostno, nevarno in predvsem za mlade vedno manj zanimivo, so še dodali.