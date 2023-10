Nov rekord v Črnomlju: povprečna dnevna temperatura skoraj 25 stopinj Celzija

V Dobličah pri Črnomlju so v petek zabeležili rekordno visoko oktobrsko povprečno dnevno temperaturo, in sicer skoraj 25 stopinj Celzija. Rekord v povprečni dnevni temperaturi so zabeležili tudi na drugih meteoroloških postajah. Petkove visoke temperature so sicer za več kot 10 stopinj Celzija višje od dolgoletnega povprečja.

"V Dobličah pri Črnomlju smo včeraj presegli dosedanji oktobrski rekord povprečne dnevne temperature," je sporočila Agencija za okolje (Arso). Povprečna dnevna temperatura je na jugovzhodu države znašala kar 24,9 stopinje Celzija. Prejšnji rekord so zabeležili 3. oktobra 2006, ko so v kraju Dobliče, prav tako v občini Črnomelj, povprečno dnevno temperaturo zabeležili pri okroglih 23 stopinjah Celzija. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Po prvem pregledu podatkov je bil vsaj na 20 meteoroloških postajah včeraj dosežen rekord v povprečni dnevni temperaturi. Odkloni od dolgoletnega povprečja so na večini postaj presegli 10 stopinj Celzija, v Dobličah je bil odklon presežen kar za 14,5 stopinje Celzija," so sporočili z Arsa, kjer so v petek zabeležili tudi močne sunke vetra. Na Vrhniki so izmerili sunek s hitrostjo 89,8 kilometra na uro, ki je trajal pol minute. V Celju pa je sunek s hitrostjo več kot 70 kilometrov na uro trajal kar dve minuti. Močan veter je pihal tudi v Ljubljani, na Gorenjskem in v Posočju, kjer je odkril več streh in izruval drevesa. PREBERI ŠE Veter na Bohinjskem jezeru odtrgal pomol, na Kobariškem odkril streho cerkve