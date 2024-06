Pri DEM v Mariboru bo zgrajen podatkovni center z novim superračunalnikom

Premier Robert Golob je dodal, da je za superračunalnik že dogovorjenih 50 milijonov evrov nepovratnih sredstev EU, še enkrat toliko pa naj bi prispevala država. "S tem bomo zgradili dejansko enega najzmogljivejših superračunalnikov v Evropi v vrednosti več kot 100 milijonov evrov, s čimer se bo ponudila priložnost, da se na področju umetne inteligence in ostalih naprednih aplikacij ta lokacija in Maribor uvrstita na svetovni zemljevid," je povedal v izjavi za medije.

"DEM so z včerajšnjim dnem s podporo vlade in resornih ministrstev podpisale pogodbo o razpolaganju oziroma o prodaji strateške lokacije z izredno visoko dodano vrednostjo zaradi vse infrastrukture, ki je na tej lokaciji, kjer se bo zgradil podatkovni center s superračunalnikom, ki bo eden najzmogljivejših v Sloveniji in tudi širše," je ob današnjem obisku predsednika vlade na sedežu DEM povedal generalni direktor družbe Damjan Seme .

Na današnjem sestanku na DEM so se pogovarjali tudi o pobudi na področju vodne diplomacije, v okviru katere lahko Slovenija ponuja svoje znanje o upravljanju z vodami državam po svetu. "Na tej lokaciji, tudi zaradi bogate zgodovine Dravskih elektrarn, se ponujajo priložnosti, da povežemo tehnologije za opazovanje iz vesolja, obdelavo teh slik na superračunalniku in v podatkovnem centru ter ponujanje teh storitev širom sveta za upravljanje z vodami po svetu. To je pobuda, ki mogoče danes zveni nekoliko sanjaško, ampak v resnici tu gradimo zmogljivosti, kjer bodo takšne pobude lahko postale realnost, in to sorazmerno hitro," je še povedal Golob po delovnem sestanku na DEM, kjer sta ga spremljala minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer in ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh.

Maribor že ima superračunalnik, ki so ga zagnali leta 2021 v prostorih Instituta informacijskih znanosti (Izum). Novi bo torej stal poleg upravne stavbe DEM na Obrežni ulici, služil pa naj bi različnim namenom. Pri njegovi izvedbi naj bi sodelovale tako DEM kot Mestna občina Maribor, koristil naj bi tudi raziskovalcem na mariborski univerzi in zasebnim uporabnikom. V DEM sicer že imajo podatkovni center za svoje lastne potrebe, a je mnogo manjši kot načrtovani novi.

Novi superračunalnik in podatkovni center naj bi se napajala iz hidroelektrarne Mariborski otok, nastala toplota pa naj bi služila kot vir toplote za ogrevanje občanov Maribora. "Ta lokacija je idealna, ker ima v svoji bližini vse tisto, kar potrebujemo za razvoj takšnega evropsko res zelo naprednega podatkovnega centra," je poudaril Golob.

Država bo DEM za zemljišče, veliko 3170 kvadratnih metrov, namenila okoli 900.000 evrov. "Lokacija že sedaj predstavlja eno izmed pomembnejših infrastrukturnih lokacij, na kateri se med drugim nahajata center vodenja DEM in center vodenja proizvodnje skupine HSE ter s tem predstavlja pomembno podatkovno-informacijsko vozlišče skupine HSE," pojasnjujejo v DEM.

Stavba, katere gradnja se bo predvidoma začela prihodnje leto in bo zaključena v letu 2026, bo v lasti javnega zavoda Arnes, ki zagotavlja omrežne storitve organizacijam s področja raziskovanja, izobraževanja in kulture ter njihovo povezovanje in medsebojno sodelovanje ter sodelovanje s sorodnimi organizacijami v tujini. V objektu sta predvideni dve etaži; pritlična etaža bo namenjena namestitvi HPC (High Performance Computing) superračunalnika enega od zunanjih uporabnikov, etaža nadstropja pa bo namenjena namestitvi običajnega podatkovnega centra ter manjšega superračunalniškega sistema HPC.