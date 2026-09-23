Pri Globokem našli še eno letalsko bombo, tokrat 213-kilogramsko

Delavci so med deli v strugi Save pri kraju Globoko odkrili neeksplodirano letalsko bombo, je sporočil predstavnik Policijske uprave Kranj Roland Brajič. "Po navedbah strokovnjakov Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi gre za 213-kilogramsko letalsko bombo, angleške izdelave, z mehanskimi vžigalniki," je pojasnil.
Bombo so zavarovali na mestu najdbe, pristojne službe pa že intenzivno pripravljajo vse potrebno za njeno varno deaktiviranje in odstranitev, ki bo po navedbah pristojnih strokovnjakov predvidoma ta konec tedna.
To je že druga letalska bomba, ki so jo v kratkem času našli v Globokem. Konec avgusta so delavci prav tako med urejanjem struge Save naleteli na 250-kilogramsko bombo, ki so jo nato v začetku septembra uspešno deaktivirali.
V času deaktivacije so okoliške prebivalce prosili, naj območje zapustijo ali pa ostanejo v zaprtih prostorih, medtem ko evakuacija ni bila potrebna. Poskrbeli so tudi za zaporo železniškega, cestnega in zračnega prometa, plovba po Savi je bila prepovedana.
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