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Pri Globokem našli še eno letalsko bombo, tokrat 213-kilogramsko

Kranj, 23. 09. 2026 12.06 pred 16 minutami 1 min branja 1

Avtor:
D.L.
Bomba pri kraju Globoko

Med deli v strugi Save pri kraju Globoko so naleteli že na drugo neeksplodirano letalsko bombo. Težka je 213 kilogramov, angleške izdelave in opremljena z mehanskimi vžigalniki. Bombo so zavarovali na mestu najdbe, pristojne službe pa že intenzivno pripravljajo vse potrebno za njeno varno deaktiviranje in odstranitev predvidoma ta konec tedna.

Delavci so med deli v strugi Save pri kraju Globoko odkrili neeksplodirano letalsko bombo, je sporočil predstavnik Policijske uprave Kranj Roland Brajič. "Po navedbah strokovnjakov Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi gre za 213-kilogramsko letalsko bombo, angleške izdelave, z mehanskimi vžigalniki," je pojasnil.  

Bombo so zavarovali na mestu najdbe, pristojne službe pa že intenzivno pripravljajo vse potrebno za njeno varno deaktiviranje in odstranitev, ki bo po navedbah pristojnih strokovnjakov predvidoma ta konec tedna. 

Letalska bomba, ki so jo pri kraju Globoko našli konec avgusta.
Letalska bomba, ki so jo pri kraju Globoko našli konec avgusta.
FOTO: URSZR

To je že druga letalska bomba, ki so jo v kratkem času našli v Globokem. Konec avgusta so delavci prav tako med urejanjem struge Save naleteli na 250-kilogramsko bombo, ki so jo nato v začetku septembra uspešno deaktivirali. 

V času deaktivacije so okoliške prebivalce prosili, naj območje zapustijo ali pa ostanejo v zaprtih prostorih, medtem ko evakuacija ni bila potrebna. Poskrbeli so tudi za zaporo železniškega, cestnega in zračnega prometa, plovba po Savi je bila prepovedana. 

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KOMENTARJI1

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Comfortably numb
23. 09. 2026 12.35
Jes pa gledam, kje pri Globokem teče Sava, nazadnje je tam bila Gabernica...
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