Pri imenovanju članov sveta JAK zaznali korupcijska tveganja

KPK je v današnjem sporočilu za javnost pojasnila, da je v primeru imenovanja članov sveta Jaka zaznala korupcijska tveganja glede ustreznega postopka izbora kandidatov. Postopek je začela na podlagi dopisa iz lanskega julija, ki je vključeval očitke glede sumov nasprotja interesov pri imenovanju nekaterih članov sveta Jaka.

"Določene sume kršitev v zvezi s tem komisija še preverja, je pa na podlagi pregleda spletnih strani ministrstva za kulturo in Jaka, javno dostopnih evidenc, pridobljene dokumentacije ministrstva in lastnega internega gradiva zaznala korupcijska tveganja," so v sporočilu za javnost navedli na KPK.

Pojasnili so, da v Zakonu o javni agenciji za knjigo in sklepu o njeni ustanovitvi ni točno določeno, kakšen je postopek predlaganja treh članov sveta Jaka, ki jih je v konkretnem primeru po pojasnilih ministrstva za kulturo predlagala ministrica za kulturo.

Po navedbah KPK je tak postopek izpostavljen številnim korupcijskim tveganjem, saj lahko minister oz. ministrica na ta način favorizira kandidate, s katerimi je osebno ali politično povezan. Z objavo javnega poziva in jasnimi merili izbire, kot so na primer izobrazba, izkušnje in kompetence, bi se lahko prijavili kandidati z različnimi izkušnjami in ozadji, povečala bi se tudi možnost za izbiro najbolj strokovno usposobljenih kandidatov, so zapisali na KPK. Kot so dodali, pa se brez transparentno in sledljivo izvedene izbire lahko zmanjša zaupanje javnosti v integriteto in nepristranskost organa.