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Slovenija

Pri imenovanju Tanje Fajon se zapleta, postopek naj bi zaustavila Slovenija

Ljubljana, 10. 07. 2026 13.43 pred 1 uro 2 min branja 34

Avtor:
STA
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Pri imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice EU za regijo Sahel se očitno zapleta. O imenovanju bi morali predstavniki držav članic EU namreč odločati v sredo, vendar pa je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Postopek naj bi po neuradnih informacijah zaustavila Slovenija.

Odbor stalnih predstavnikov držav članic pri EU bi moral glede na javno objavljeni dnevni red v sredo odločati o imenovanju novega posebnega predstavnika unije za regijo Sahel. Vendar pa je iz dokumenta s četrtkovim datumom razvidno, da je bila ta točka, pri kateri ni bila predvidena razprava, umaknjena z dnevnega reda.

Pri imenovanju Tanje Fajon, ki jo je za položaj predlagala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas, se je tako očitno zapletlo. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila uradna Ljubljana.

STA je danes na Svet EU, ki imenuje posebne predstavnike unije, naslovila vprašanje, zakaj je bila zadeva umaknjena z dnevnega reda, a na odgovor še čaka. V zadnjih tednih sicer postopka imenovanja v Bruslju niso želeli komentirati, saj je tajen.

Fajanovo je predlagala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.
Fajanovo je predlagala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.
FOTO: AP

Prav tako STA še čaka odgovor ministrstva za zunanje in evropske zadeve, kamor je poslala vprašanje, ali Slovenija podpira imenovanje nekdanje zunanje ministrice na položaj posebne predstavnice unije za Sahel ali ne.

EU novega posebnega predstavnika oziroma predstavnico za omenjeno afriško regijo išče, potem ko je nekdanji portugalski zunanji minister Joao Cravinho 1. julija zasedel položaj rektorja univerze College of Europe v belgijskem Bruggeju.

Kot posebni predstavnik je usmerjal prispevek EU k regionalnim in mednarodnim prizadevanjem za trajen mir, varnost in razvoj Sahela. Podlaga za njegovo delo je bila strategija EU za varnost in razvoj regije.

Tanja Fajon EU Sahel zunanjepolitična predstavnica

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KOMENTARJI34

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kot_otrok
10. 07. 2026 15.17
Če bi bila članica SDS, tega problema ne bi bilo. Mogoče računajo naši, da bo njeno funkcijo nasledil Grims?
Odgovori
0 0
Nidani
10. 07. 2026 15.14
Janez in skrajna SDS delajo za Sloveniji...sramoto in zdrahe...
Odgovori
+1
3 2
Bassettt
10. 07. 2026 15.14
Vračajo si, ker če ne bo našega, tudi z vašo ne bo šlo, anede?
Odgovori
+3
3 0
Kimberley Echo
10. 07. 2026 15.14
Države Sahela so napr. Mali, Burkina Faso, Eritreja, Sudan, itd. A se Tanja spozna na te države ali je to bolj častna funkcija? Pa da jo je predlagala Kallasova ravno ni neka huda preferenca. Ima položaj, ampak diplomacija, zgodovina in geografija so ji španska vas.
Odgovori
+0
2 2
zajfa
10. 07. 2026 15.11
Ode lepa službica (dela se nič, potuje veliko), večerje na jahticah itd. ... Ljubljana še pravočasno ustavila "ima se, može se" never eding story gospe "ne tič, ne miš".
Odgovori
-3
2 5
peglezn
10. 07. 2026 14.56
zanimiva kariera za nekoga, ki je začel z branjem poročil na tv slo...
Odgovori
+6
12 6
poper00
10. 07. 2026 14.59
Ja za to je moral končati šolo za novinarja.Bolj je zanimiva kariera nekoga ,ki je s kupljeno komunistično kumrovško šolo,Premier,notranji,zdravstveni minister.
Odgovori
+3
10 7
Jon Bacek
10. 07. 2026 14.55
Babše se bo že znašlo.
Odgovori
+0
4 4
Jon Bacek
10. 07. 2026 14.54
Kaja Kallas, Tanja Fajon,... same škodljive tepke.
Odgovori
+5
9 4
Endless
10. 07. 2026 14.47
Leyen, Kallas, Kos, Fajon. .. je sploh možno še slabše za Evropo???
Odgovori
+10
13 3
Kod.
10. 07. 2026 14.45
Pri imenovanju Tanje Fajon se zapleta, postopek naj bi zaustavila Slovenija................Pravilno,v Bruslju je že sedaj dosti preveč aktivistov👍
Odgovori
+10
12 2
zajfa
10. 07. 2026 15.12
Tanja pa aktivist ja. Prej kaj drugega. Ve se kake žurke so tam, ko se kao delo konča.
Odgovori
0 0
zavetnik
10. 07. 2026 14.43
Bolfenk 2 ti pa boš verjetno šel v klet na Trstenjakovi
Odgovori
+3
7 4
jaka
10. 07. 2026 14.40
Odstavljeni Branko še naprej dela štalo.
Odgovori
-1
3 4
trac
10. 07. 2026 14.39
Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas; zanimivo, ker če se pregleda malo druge novice, pa ni ta gospa tako čislana.
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+3
7 4
Bolfenk2
10. 07. 2026 14.37
Bravo vlada. Preveč škode nam je naredila ta Fajonka, da bi bila sedaj nagrajena s to službo. Naj gre na RTV, ko ukinete še RTV pa na cesto.
Odgovori
+7
18 11
Letnik 1964
10. 07. 2026 14.44
👍
Odgovori
+3
6 3
Stajerc 1988
10. 07. 2026 14.36
Če še je kdorkoli pri sebi v Bruslju, bo zaustavil to! Ženska, ne vem kaj bi rada.. Islamsko EU, Vojno proti Rusom in Izraelcem. Eu brez gospodarstva in kot prestolnico LGTP skupnosti? Vsi enakopravno revni?
Odgovori
+12
17 5
Polkavalčekrokenrol
10. 07. 2026 14.31
Prav je,naj gre na zavod
Odgovori
+14
16 2
Stajerc 1988
10. 07. 2026 14.38
Ne prosim, smo jo že dovolj financirali.
Odgovori
+6
8 2
Kumul
10. 07. 2026 14.31
Z ARS- so klicali, ker jo na radiu rabijo.
Odgovori
+7
8 1
Dragica Cegler
10. 07. 2026 14.31
Kaj ima to Tanja okrog vratu pionirsko rutico?
Odgovori
+6
9 3
zavetnik
10. 07. 2026 14.44
Verjetno vrvico za take kot si ti
Odgovori
-3
2 5
miabi
10. 07. 2026 14.29
Žlehtnoba desničarjev
Odgovori
-7
6 13
Victorinox
10. 07. 2026 15.18
Na drugi strani so pa same perle?
Odgovori
0 0
Vakalunga
10. 07. 2026 14.27
Črna KOCKA, to bo..LEVI že vedo..
Odgovori
+7
11 4
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