Pri imenovanju Tanje Fajon se zapleta, postopek naj bi zaustavila Slovenija

Odbor stalnih predstavnikov držav članic pri EU bi moral glede na javno objavljeni dnevni red v sredo odločati o imenovanju novega posebnega predstavnika unije za regijo Sahel. Vendar pa je iz dokumenta s četrtkovim datumom razvidno, da je bila ta točka, pri kateri ni bila predvidena razprava, umaknjena z dnevnega reda.

Pri imenovanju Tanje Fajon, ki jo je za položaj predlagala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas, se je tako očitno zapletlo. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila uradna Ljubljana.

STA je danes na Svet EU, ki imenuje posebne predstavnike unije, naslovila vprašanje, zakaj je bila zadeva umaknjena z dnevnega reda, a na odgovor še čaka. V zadnjih tednih sicer postopka imenovanja v Bruslju niso želeli komentirati, saj je tajen.