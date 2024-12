Pri imenovanju Jušića uporabili z uredbo neskladna pravila Policije

Ne po zakonu in uredbi, Uradniški svet je Senadu Jušiću zeleno luč za imenovanje prižgal tudi na podlagi internih pravil Policije, ki določajo ohlapnejše pogoje od zakonskih. A pravila Policije so, kot izhaja iz odgovora Uradniškega sveta, v tem natečajnem postopku uporabili sploh prvič v zgodovini, saj da se kandidati v preteklih postopkih javnega natečaja za generalnega direktorja policije nanje pač niso sklicevali.

A brez upoštevanja pravil Policije bi Jušić glede na podatke Uradniškega sveta imel le dve in pol leti vodstvenih izkušenj od osmih, ki so zahtevane za položaj šefa Policije. Uporaba pravno nižjih, internih in javno neobjavljenih pravil Policije nad zakonskimi pa je nedopustna, pravi ustavni pravnik Rajko Pirnat. "So ravnali najmanj nekako v smeri želja, kdo naj postane generalni direktor Policije."

In kaj bo, ob vseh dvomih o verodostojnosti razpisa, naredil notranji minister, ki je šefa Policije do zdaj vselej branil? Izjemno skopi in zadržani, v pričakovanju pričakujejo, kaj bo minister storil, so v Poklukarjevi matični stranki Gibanje Svoboda.

V začetku prihodnjega leta poslanci Gibanja Svoboda, nekateri neuradno nejevoljni in naklonjeni ponovitvi razpisa, pričakujejo pojasnila notranjega ministra Boštjana Poklukarja. Do takrat pa se do zapletov ne želijo opredeljevati.

Medtem ko je za koalicijska partnerja Levico in SD, četudi sami po praznikih prav tako pričakujejo pojasnila ministra, stvar jasna. "Izgleda nekako tako, kot da vseeno hočemo na vsak način obdržati direktorja Policije. Mi vseeno verjamemo in prav bi bilo, da bi se postopek ponovil, da se kakršnakoli senca dvoma umakne," pojasnjuje Damijan Bezjak Zrim iz SD.

K čemur Gibanje Svoboda, ki je kot eno glavnih predvolilnih zavez izpostavljala spoštovanje pravne države, poziva tudi opozicija. "Ta trenutek pa je z zavlačevanjem in opravičevanjem krnjen ugled Policije. Jaz sem prepričan, da bi moral gospod Jušić sam odstopiti in dati priložnost pravni državi in postopku. S tem, ko negiramo voljo odločitve sodišča, delamo pravno praznino, ali pa pravno prakso za vse naslednje vlade in naslednja imenovanja. Kar pa ni dobro," ocenjuje Jernej Vrtovec iz vrst NSi.

"Če ima generalni direktor vso dokumentacijo, da izpolnjuje vsa pravila, torej da izpolnjuje vodstvene izkušnje, jaz mislim, da z razpisom ne bi smelo biti težav," še ocenjuje poslanec SD.