Od začetka epidemije več pritožb glede dostopa do informacij javnega značaja

Informacijski pooblaščenec je danes organiziral tudi razpravo o vlogi medijev in civilne družbe pri dostopu do informacij, na okrogli mizi pa so sodelovali vodja službe za odnose z javnostmi na vrhovnem sodišču Tina Brecelj , novinar in odgovorni urednik Necenzurirano.si Primož Cirman , profesor na Fakulteti za družbene vede Marko Milosavljević , predsednica Transparency International Slovenija Alma Sedlar in generalna sekretarka Društva novinarjev Slovenije Špela Stare . K sodelovanju je bil vabljen tudi vladni urad za komuniciranje, a se vabilu ni odzval.

Od začetka epidemije v letu 2020 do danes se je povečalo tako število pritožb v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja kot število pritožb po zakonu o medijih, so sporočili iz urada informacijskega pooblaščenca.

Udeleženci razprave so se strinjali, da se vloga medijev in civilne družbe pri dostopu do informacij s časom spreminja, na kar med drugim vplivajo razvoj sodobnih tehnologij, hiter tempo življenja in tudi delovanje v posebnih družbenih razmerah, kot je denimo epidemija.

Predstavili so svoje izkušnje pri dostopu do informacij v času epidemije in opozorili na številne izzive, s katerimi se v teh razmerah srečujejo tako mediji kot nevladne organizacije. Ugotovili so, da veljavna zakonodaja že sedaj omogoča širok dostop do informacij, težave pa nastajajo v praksi. Ker dostop do informacij povečuje razumevanje aktualnih vsebin v javni razpravi in prispeva k odgovornejšemu delu javnega sektorja, so zavezance pozvali, naj tudi v praksi zagotovijo čim hitrejši dostop do informacij, so sporočili iz urada informacijskega pooblaščenca.

Svetovni dan pravice vedeti so leta 2002 razglasile nevladne organizacije, povezane v mrežo Freedom of Information Advokates Network (FOIAnet), leta 2015 pa ga je za svetovni dan dostopa do informacij izglasovala še Generalna konferenca UNESCA.