Po besedah Suzane Sokač s Policijske uprave Istra je 34-letna Nemka ob prihodu v Medulin ugotovila, da ponudnice apartmaja sploh ni. "Državljanka je prek socialnega omrežja našla razmeroma ugoden oglas za stanovanje v Medulinu. Že marca je za nastanitev plačala polog, ko je prišla na naslov, kjer naj bi ostala, pa je žal spoznala, da ženska, s katero si je dopisovala, ne obstaja," razlaga Sokačeva iz PU Istra.

Tovrstne goljufije turisti strogo obsojajo, saj so za dopust pripravljeni odšteti tudi nekaj več denarja."Ljudje služijo denar prek celega leta, nato pa pridejo sem in z družino ostanejo brez nastanitve, kjer želijo uživati," pravi Kristina, madžarska turistka. "To je zelo slabo, ker ljudje želijo iti na dopust, zanj trdo garajo in za nastanitve plačajo veliko denarja," dodaja Emir, avstrijski turist.

Prevare mečejo slabo luč na ostale ponudnike

Na prevarante so jezni predvsem ponudniki storitev v Medulinu, saj so prepričani, da tovrstne goljufije odvračajo turiste. "Ko nekdo recimo ponuja lažno nastanitev, turisti pa pridejo in ostanejo brez apartmaja, Medulin pristane na slabem glasu, turisti pa ne želijo tukaj bivati," pojasnjuje Erik, zasebni najemnik.

Turistka je za vilo, ki naj bi tedensko stala 2000 evrov, predhodno plačala nekaj sto evrov. Puljski policiji je uspelo pridobiti številko računa, s tem pa jasno sled, ki jim bo pomagala do lažne najemnice. "Državljanom svetujemo, da pri iskanju stanovanj uporabljajo preverjene spletne strani in ne družbenih omrežij," svetuje Sokačeva. Na istrski policiji še pozivajo, naj iskalci nastanitev preverijo, če se oglas nahaja tudi na drugih spletnih straneh. Samo tako se bodo prepričali, da bodo ob prihodu na destinacijo zagledali resnične ponudnike in preživeli brezskrben dopust.