Izdaja soglasja za gradnjo kanala CO: na Arso povzeli kar mnenje ljubljanske občine

Da Agencija RS za okolje (Arso) pri izdaji vodnih soglasij za gradnjo kanalizacijskega kanala C0, enega največjih gradbenih projektov v državi, vrednega kar 111 milijonov evrov, ni upoštevala poplavne uredbe, ki določa, da gradnja kanalizacije ni dovoljena, če se prej ne preuči vplivov na okolje, ter da so javni uslužbenci pri izdajanju posamičnih upravnih aktov kar povzemali mnenja občin investitork, sta le dve od 13 napak, ki jih Arsu in Direkciji za vode v poročilu očita revizorka.

Arso in Direkcija za vode sta pri izdaji dovoljenja za gradnjo kanalizacijskega kanala C0 naredila kar 13 napak.

"Na Arsu so se obnašali kot pijan vodja policijske postaje, ki vozi v nasprotno smer po avtocesti, ampak je ves zadovoljen, ker ima na zadnjem sedežu kovček denarja," je izsledke revizorskega poročila komentiral Brane Grad,lastnik enega izmed zemljišč, ki se že vse od začetka borijo proti gradnji kanala. Prepričan je, da to črno na belo potrjuje, da so se pri gradnji več kot 111 milijonskega projekta sprejemale sporne odločitve, pisane v korist občine Ljubljana.

"Pričakujemo od NPU, da končno nekaj da od sebe, in da odgovorni odgovarjajo za nastalo situacijo," je še dejal Grad.

Ker je revizorka v poročilu med drugim zapisala, da uslužbenci Arsa in Direkcije za vode postopkov niso vodili z "zadostno mero strokovne in kritične presoje", so v organizacijah, ki se borijo proti gradnji kanala na začrtani trasi, odločni, da morajo delavci nemudoma umakniti gradbene stroje.