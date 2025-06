Pri kateri hitrosti je treba vzpostaviti reševalni pas?

Na cestah lahko prav vsak trenutek odloča o življenju ali smrti – a se včasih tega premalo zavedamo. Na štajerski avtocesti, kjer bi moral biti ob prometni nesreči oblikovan reševalni pas, smo v soboto videli vse prej kot to – nekateri so se sprehajali, spet drugi obračali kar na avtocestnem odseku. V poletnih mesecih je prometa več, vozniki pa so manj pozorni in se pogosto prepočasi odzivajo, ko se zgodi nesreča. V prometu tako pogosto odpovedujemo prav tam, kjer bi morali pokazati največ odgovornosti – kjer štejejo sekunde.