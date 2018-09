Pri kobili v Črnučah našli protitelesa proti virusu Zahodnega Nila

"Konji lahko zbolijo, vendar bolezni ne širijo. Ker virus Zahodnega Nila prenašajo komarji, je pomembno, da imetniki konjev izvajajo ukrepe, ki zmanjšujejo velikost populacije komarjev ter preprečujejo in zmanjšujejo njihov stik s konji. Takšni ukrepi vključujejo kontrolo in zmanjševanje obsega stoječih voda, kjer se razmnožujejo komarji, zagotavljanje prostorov, ki onemogočajo dostop komarjev k živalim, zlasti preko noči, kar se uspešno dopolni z uporabo insekticidov, ki ubijejo komarje, ter repelentov, ki odvračajo komarje, da bi se hranili na konjih," so še zapisali.

Kot so pojasnili, so rezervoar virusa Zahodnega Nila (angl. West Nile virus, WNV) ptiči, prenašalci virusa pa so komarji, predvsem iz rodu Culex spp., ki tvorijo krog, v katerem se virus ohranja.

Na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so nam potrdili, da jih je Nacionalni veterinarski inštitut obvestil, da so pri kobili, ki so jo uspavali zaradi slabega zdravstvenega stan ja, ugotovili protitelesa proti virusu Zahodnega Nila, preiskave za potrditev virusa pa še potekajo.

Že odvzete enote krvi krvodajalcev iz regij pojavljanja primerov okužbe so do testiranja umaknili v karanteno. Na podlagi negativnih rezultatov testiranja so bile enote naknadno pripravljene za klinično uporabo.

Transfuzijska služba je do uvedbe testiranja varnost krvi zagotavljala s skrbnim izborom krvodajalcev. Tiste, ki so bili na območju pojavnosti z omenjenim virusom ali so kazali znake morebitne okužbe, so zato za 28 dni odklonili. Ob pojavu potrjenih primerov okužbe pri ljudeh v Sloveniji pa je transfuzijska služba izvajala še dodatne preventivne ukrepe za povečanje varnosti krvi.

Testiranje krvi je centralizirano za vso Slovenijo in se – v obdobju aktivnosti komarjev, predvidoma do konca novembra – izvaja na zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani.

O virusu Zahodnega Nila ...

Na NIJZ pojasnjujejo, da se virus Zahodnega Nila na človeka prenaša večinoma s pikom okuženega komarja, čas od okužbe do pojava bolezni pa je navadno od 3 do 14 dni po okužbi. Prenašalci se okužijo ob sesanju krvi okuženih ptic, ki predstavljajo naravni rezervoar bolezni. Stik s pticami ne predstavlja tveganja za prenos virusa. Drugi načini prenosa so redki in vključujejo prenos med ljudmi prek transfuzije krvi in komponent ter darovanih organov, kar je mogoče, vendar izjemno redko. Možen je prenos z matere na nerojenega otroka in prenos prek materinega mleka.

Po vbodu okuženega komarja večina ljudi ne zboli, saj v približno 80 odstotkih okužba poteka brez pojava bolezenskih znakov in simptomov. Le manjši del ima kratkotrajno vročinsko bolezen s simptomi, kot so slabo počutje, glavobol, vročina, izpuščaj, bolečine v mišicah in sklepih (vročica Zahodnega Nila). Približno ena oseba na 150 razvije težjo obliko bolezni s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema in znaki, kot so okrnjena zavest, krči, nevrološki izpadi in motnje gibanja.