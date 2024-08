Pri Kočevski Reki obsežen požar, pri gašenju pomagata tudi air tractorja

Na območju Borovca pri Kočevski Reki trenutno poteka obsežno gašenje požara, ki se je zaradi močnega vetra včeraj razširil na več kot 30 hektarjev težko dostopnega in prepadnega gozdnatega območja, so zapisali na družbenem profilu Uprave RS za zaščito in reševanje. Dodali so, da v gašenju sodelujeta air tractorja in pa helikopter slovenske vojske.