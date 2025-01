Pri kokoših v Prekmurju potrdili atipčno kokošjo kugo

V dvoriščni reji kokoši v Murski Soboti so pristojni potrdili atipično kokošjo kugo. Na gospodarstvu so izvedli nujne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni. Uprava za varno hrano ob tem rejce perutnine poziva k previdnosti in doslednemu upoštevanju zaščitnih ukrepov.

Bolezen so potrdili v dvoriščni reji s 14 kokoši. Atipična kokošja kuga je zelo nalezljiva virusna bolezen perutnine in ptic, ki jo povzročajo virulentni sevi aviarnega paramiksovirusa 1 (APMV-1). Klični znaki, ki jih povzroča, so različni. Bolezen lahko poteka brez znakov ali pa okužba privede do sistemskih infekcij, ki lahko povzročijo do 100-odstotni pogin. Okužene živali lahko širijo virus, preden kažejo klinične znake bolezni. Virus se izloča z izločki dihalnega trakta, oči in z iztrebki okuženih živali. Onesnažena je lahko tudi jajčna lupina in vsebina jajc, navajajo na upravi za varno hrano. Bolezen se sicer najpogosteje širi s premiki živih ptic (prostoživeče ptice, ptice v kletkah, tekmovalni golobi, nakup perutnine), z ljudmi in opremo, s perutninskimi proizvodi ter onesnaženo krmo in vodo.

Kurnik FOTO: Profimedia icon-expand

Za preprečevanje bolezni in zmanjšanje širjenja virusa so na voljo različna cepiva. "S kombinirano uporabo različnih cepiv (živih in inaktiviranih) pri kokoših nesnicah in matičnih jatah dosežemo pri večini živali v jati dober in dolgotrajen imunski odgovor," pravijo na upravi za varno hrano. Vse rejce perutnine in ptic v ujetništvu pozivajo k previdnosti in doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, vključno z izvajanjem ustreznih programov cepljenja, da bi preprečili vnos bolezni v svoje reje.