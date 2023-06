Pri Kozini počiva 'orjak', ki bo zvečer nadaljeval pot proti Luki Koper

Na nekdanji cestninski postaji Videž na primorski avtocesti "počiva" skoraj 70 metrov dolga in 380-tonska kompozicija s transformatorjem, ki je namenjena v Luko Koper. Za njo je že prvi del poti, na cesto se bo v spremstvu vozil Policije in Darsa znova podala nocoj ob 20. uri in okoli 23. ure prispela na cilj. Glede na to, da izredni prevoz poteka zelo počasi, z le 20 kilometri na uro, gre pričakovati zastoje, zaradi varnosti pa tudi občasne zaustavitve prometa.

Celotna kompozicija izrednega prevoza – transformatorja – je po podatkih Policije dolga 69 metrov, široka 4,70 metra in visoka 4,40 metra ter težka 380 ton. Po cesti se premika s hitrostjo 20 km/h, zato je izredni prevoz treba opraviti v dveh delih. Včeraj ob 20. uri je krenila iz Ljubljane po avtocesti do Kozine, kjer se je v zgodnjih jutranjih urah ustavila na nekdanji cestninski postaji. Tam je predviden postanek za ves dan, ob 20. uri pa se bo spremstvo izrednega prevoza nadaljevalo od Kozine po avtocesti prek izvoza Bertoki v Luko Koper. icon-expand Kompozicija s transformatorjem FOTO: Promet.si Predvidena časovnica: PETEK, 16. 6. 2023 20.00 – start z bivše CP Videž Kozina A1 21.30 – prihod na H5 ter izvoz Bertoki 21.45 – prehod preko izvoza na Bertoke, cesta Srmin 22.00 – nadaljevanje vožnje do Luke Koper 23.00 – predviden prihod v Luko Koper Zaradi varnosti obstaja možnost občasnih zaustavitev prometa, pričakovati gre zastoje, opozarjajo na Prometno-informacijskem centru. Voznikom priporočajo upoštevanje prometne signalizacije, spremljevalne ekipe, služb Darsa in Policije. Podoben izredni prevoz so sicer opravili že prejšnji teden, sledila pa bosta še dva.