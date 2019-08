Pri Krtini nesreča ovira promet, pred Karavankami sedemkilometrski zastoj

Gneča je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici, na ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Malence in Kozarje proti Brezovici, ter na cestah Lesce–Bled, Izola–Strunjan, Padna–Šmarje–Koper, Šentilj–stari mejni prehod Šentilj in Ljubljana–Brezovica.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Vinica, Metlika, Slovenska vas, Obrežje, Gruškovje in Zavrč. Za vstop v državo osebna vozila najdlje (več kot dve uri) čakajo na mejnih prehodih Starod, Dragonja, Gruškovje in Sečovlje, za izstop pa na Gruškovju in Metliki (do eno uro).