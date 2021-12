Pri ljubljanskem živalskem vrtu zaradi sečnje prometne omejitve

Zaradi zagotavljanja varnosti bo Mestna občina Ljubljana na območju med Živalskim vrtom Ljubljana in stavbo oddelka za biologijo ljubljanske biotehniške fakultete predvidoma v četrtek in petek izvedla sečnjo oslabelega drevja in spravilo lesa. Dostop do območja bo omejen že z današnjim dnem, so sporočili z ljubljanske občine.

Na omenjenem območju bo od danes do petka veljala prepoved parkiranja in ustavljanja vozil, tudi v času, ko dela ne bodo potekala, saj se območje obravnava kot aktivno sečišče. icon-expand Podiranje dreves. FOTO: Damjan Žibert Občasno bo prihajalo tudi do zaprtja Večne poti zaradi sečnje dreves v neposredni bližini cestišča. Zapore bodo v obeh smereh vožnje in bodo kratkotrajne. Obenem bo občasno zaprta kolesarska steza ob Večni poti. PREBERI ŠE 15-metrski 'obglavljeni borec' uspešno prerasel poškodbe in postal drevo leta Uporabnike tega območja pozivajo k upoštevanju omenjenih prepovedi in opozarjajo, da bo na lokaciji potekal poostren nadzor spoštovanja navedenih omejitev. Izberite vzporedne poti, izognite se delovišču Obiskovalcem svetujejo, naj v času del izberejo katero od vzporednih poti oz. naj se zaradi lastne varnosti izognejo delovišču. Tiste, ki se bodo kljub temu odpravili na to območje, pa pozivajo k upoštevanju opozoril in navodil izvajalcev del. Obenem odsvetujejo nošenje slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Psi naj bodo na povodcu, kakor to velja tudi sicer, še opozarjajo na občini. Podjetje Tisa bo v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenija sicer odstranilo 21 suhih in oslabelih dreves.