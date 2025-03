Pri Loškem Potoku posneli risinjo z dvema mladičema

Slovenski raziskovalci so nedavno sodelovali tudi pri dveh evropskih raziskavah, ki sta razkrili nova spoznanja o življenju evrazijskega risa. Risi iz različnih območjih po Evropi se razlikujejo v tem, koliko živali uplenijo v določenem času.

Raziskovalci so opazili, da se risi s plenom v povprečju hranijo dva do tri dni, pri čemer je čas hranjenja krajši na tistih območjih, kjer sta prisotna divji prašič in rjavi medved, ki risu pogosto odvzameta plen. Prav tako so se risi krajši čas hranili s plenom na območjih, ki so pod večjim vplivom človeka.

V drugi raziskavi, objavljeni v znanstveni reviji Conservation Biology, so raziskovalci združili podatke o 681 odraslih risih, opremljenih s telemetričnimi ovratnicami, in raziskali njihovo preživetje ter vzorce smrtnosti. Ugotovili so, da se je na evropskem nivoju preživetje posameznih risov precej razlikovalo, Slovenija pa se je uvrščala med države, kjer je bila smrtnost najnižja.